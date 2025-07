​Nadawcy naziemnej telewizji cyfrowej zapowiadają wprowadzenie zmiany, które dla osób korzystających z tej oferty mogą okazać się kosztowne. W najbliższym czasie z dotychczasowej oferty bezpłatnej naziemnej telewizji znikną dwa programy, które będą dostępne wyłącznie w kablówkach, a także na platformach satelitarnych i w streamingu, a to będzie wiązać z kosztami.

Telewizja (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

29 grudnia 2025 r. dostępnym przez naziemną telewizję cyfrową programom Metro i ZOOM TV kończy się koncesja na nadawanie.

Nadawcy podjęli decyzję, że nie będą jej przedłużać na kolejny okres. Spowoduje to istotną zmianę dla fanów tych programów - oba znikną z multipleksu 8.

Nie oznacza to jednak, że Metro i ZOOM TV w ogóle znikną. Miłośnicy tych programów będą mogli w dalszym ciągu je oglądać. Tyle, że nie za darmo. Programy po upływie terminu końca koncesji, będą dostępne drogą satelitarną lub też przez kablówkę.

Do KRRiT nie wpłynął wniosek o przedłużenie koncesji

Jak informuje portal geekweek.interia.pl, do KRRiT na razie wpłynął wniosek o przedłużenie koncesji satelitarno-kablowej dla Metra. "Nadawca ZOOM TV wniosku na razie nie złożył. Ma na to czas do 28 lipca" - pisze serwis.

Dotąd obie stacje funkcjonowały w telewizji naziemnej w ramach multipleksu 8, który nadaje programy w paśmie VHF. To o tyle istotne, że w odróżnieniu od pozostałych multipleksów pasmo VHF ma niższą częstotliwość. "Korzystanie z niego wymaga często od odbiorcy zakupu specjalnej anteny VHF lub anteny combo" - podkreśla portal Interii.