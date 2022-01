Bardzo trudne warunki do uprawiania turystyki panują w wyższych partiach Tatr. Wędrowanie w takich warunkach stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia – ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W poniedziałek wieczorem ogłoszono trzeci stopień zagrożenia lawinowego.

Kasprowy Wierch / Grzegorz Momot / PAP

Lawinowa trójka obowiązuje od wysokości 1700 m n.p.m. Poniżej tej wysokości zagrożenie lawinowe jest umiarkowane i określone drugim stopniem zagrożenia.



Trzeci stopień zagrożenia lawinowego oznacza, że wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie.



Zalegający na szlakach śnieg jest twardy i zmrożony, a powyżej 2000 m n.p.m. pokrywa go dodatkowo gruba warstwa lodu. Niski pułap chmur ogranicza widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń. Utrudnieniem w partiach graniowych jest silny porywisty wiatr – czytamy w komunikacie turystycznym przygotowanym przez TPN.



Podczas silnego wiatru niebezpieczne może być nawet poruszanie się dolinami reglowymi, ponieważ na szlaki mogą spadać gałęzie oraz drzewa. Dla obszaru Tatr prognozowany jest dalszy opad śniegu wraz z bardzo silnym wiatrem osiągającym w porywach do 85 km/h.