​Pracownicy firmy pogrzebowej w Tarnobrzegu upuścili trumnę z ciałem podczas wnoszenia jej do kościoła. Rodzina zmarłej jest wstrząśnięta.

Jak podaje portal nowiny24.pl, do zdarzenia doszło w sobotę w kościele pod wezwaniem Świętej Barbary w Tarnobrzegu. Tego dnia odbywał się pogrzeb 39-latki. Podczas uroczystości pracownicy firmy pogrzebowej, podczas wnoszenia trumny z ciałem do kościoła upuścili ją. Ta spadła na schody i zsunęła się.

Tam jest raptem kilka schodków i nawet nie chcę myśleć co by się stało, gdyby do tego doszło na schodach do kościoła na Serbinowie, bo tam chyba ze trzydzieści stopni jest, więc trumna roztrzaskałaby się na kawałki - mówi świadek w rozmowie z nowiny24.pl.

Rodzina zmarłej jest wstrząśnięta sytuacją. Niewiele brakło, żeby jej (zmarłej) mąż doskoczył do tych gości - mówi jeden ze świadków.