Policja i prokuratura badają okoliczności śmierci 36-letniej kobiety oraz 31-letniego mężczyzny, których ciała znaleziono dziś w domu przy ul. Przędzalnianej w Łodzi. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach zginęli.

Łódzka policja podaje, że ciało 36-letniej kobiety znalazła rano na klatce schodowej jedna z mieszkanek domu przy ul. Przędzalniczej. Leżało ono w kałuży krwi, widoczne były także rany - zadane prawdopodobnie ostrym narzędziem.

Ustalono, że kobieta to partnerka 31-letniego mieszkańca tego budynku. Gdy służby weszły do jego mieszkania, okazało się, że on również nie żyje.

Na miejscu zdarzenia pracują śledczy. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Łódź Widzew.