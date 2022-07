Ministerstwo Środowiska i Klimatu dało zielone światło dla gospodarstw domowych na zakup węgla złej jakości. Rozporządzenie, które weszło w życie 29 czerwca, uchyla normy jakościowe paliw stałych na 60 dni.

Samorządowcy: To absurd

Obniżanie norm jakości węgla to absurd i kompletne fiasko polityki klimatycznej rządu - mówią prezydenci miast należących do Związku Miast Polskich.

Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski zwraca uwagę, że szkodliwe jest nawet palenie węglem, który był dopuszczony do obrotu do tej pory. - Często zdarza się tak, że dym jest bardzo gęsty, czarny, a okazuje się, że ktoś pali węglem - tym normatywnym. Teraz jak ma on być ponadnormatywny, to tak naprawdę jest to szafowanie zdrowiem i życiem naszych mieszkańców.

Zawieszenie norm węgla to kompletne zaprzeczenie dotychczasowych działań - mówi prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. Z jednej strony mówimy o ochronie naszych mieszkańców przed różnymi związkami szkodliwymi, a z drugiej strony chcemy ich teraz uraczyć, no bo nie poradziliśmy sobie z problemem. To co robi nasz rząd, ja pytam? Absolutnie jest to absurd.

Z kolei prezydent Sopotu, Jacek Karnowski dodaje: - Nie mamy czym palić, a właściwie musimy palić wszystkim. Czyli za chwilę gumą, oponami, tekturami... Będzie ciepło, ale się wszyscy będziemy truli, będziemy żyli krócej. Widać, że polityka państwa w sprawie energetyki legła totalnie w gruzach.

Mazowsze

Zaskoczenia wprowadzonym rozporządzeniem nie kryje także samorząd Mazowsza. Nie mieliśmy świadomości, że takie rozporządzenie wejdzie w życie. Rozumiemy, że jest problem z dostępem do nosników energii, natomiast te niepokoje związane z jakością powietrza i jego negatywnym oddziaływaniem na zdrowie, również jest dosyć wysokie - mówi Marcin Podgórski, dyrektor departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Przepisy obowiązującej od 2017 roku uchwały antysmogowej w województwie mazowieckim umożliwią mieszkańcom użycie zakupionego w czasie wakacji węgla złej jakości. Dlatego, że uchwała antysmogowa dla Mazowsza mówi bardzo wyraźnie: nie wolno palić mułami, flotokoncentratami, miałem węglowym, węglem brunatnym i wilgotną biomasą. Natomiast nie wchodzimy bardzo szczegółowo w zawartość szkodliwych substancji np. w węglu kamiennym - dodaje Podgórski.

Podkreśla też, że uchylenie obowiązującego prawa zaprzepaści lata starań na rzecz ochrony czystego powietrza.

