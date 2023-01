Co piąty szpital w Polsce nie uznał kwalifikacji pielęgniarek i w ten sposób nie wypłacił im gwarantowanych ustawą podwyżek. To wniosek z danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Największy problem jest w województwie świętokrzyskim.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Różnica w miesięcznych zarobkach, jeśli dyrektor szpitala uwzględni kwalifikacje, czyli wyższe wyksztalcenie pielęgniarki, to około dwóch tysięcy złotych.

Na 27 szpitali w województwie świętokrzyskim podwyżki wypłacili dyrektorzy trzech lecznic:: w Końskich, Czerwonej Górze i w Sandomierzu.

Na większe pieniądze czekają między innymi pielęgniarki i pielęgniarze z lecznic w Skarżysku Kamiennej, w Starachowicach, w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy i w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach.

Właśnie w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach pracuje pielęgniarka Mariola Semik, która już interweniowała w tej sprawie. Osobiście rozmawiałam z panem ministrem Bromberem, wiceministrem zdrowia, który nam na razie obiecał - zobaczymy, czy się z tej obietnicy wywiąże - wizytę u nas tutaj w Świętokrzyskiem i rozmowę z panem wojewodą i z dyrektorami szpitali, w których ta ustawa nie została zrealizowana - mówi Semik.

Pozwy do sądów pracy

Pielęgniarki czekają. I na razie składają kolejne pozwy do sądów pracy. W sumie w całej Polsce, jak wynika z danych Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, pielęgniarki złożyły kilkaset pozwów do sądu pracy. Najwięcej pozwów - ponad 150 - pielęgniarki złożyły właśnie w województwie świętokrzyskim. Kolejne to tylko kwestia czasu - dodaje Mariola Semik.

Zapadły już wyroki ws. szpitali w Kaliszu, w Wysokiem Mazowieckiem i w Łomży. Są na razie wyroki sądów pierwszej instancji, w większości korzystne dla pielęgniarek. Dyrektorzy lecznic mogą się odwoływać od tych wyroków.

Problem braku podwyżek nie wystąpił w województwach dolnośląskim i mazowieckim - wynika z danych organizacji pielęgniarek.

Napięta sytuacja w tarnowskim szpitalu

W szpitalu im. św. Łukasza w Tarnowie 140 pielęgniarkom dyrekcja zamierza zmienić stopień zawodowy. Pielęgniarki obawiają się, że spowoduje to zmniejszenie zarobków doświadczonych pracownic. Środowe rozmowy zakończyły się fiaskiem, kolejne zaplanowano na dziś.

Przedstawiciele szpitala twierdzą, że chodzi o ujednolicenie zasad pracy i zrównanie stanowisk, a - co za tym idzie - wypłat dla wszystkich pielęgniarek wykonujących te same czynności. Dyrekcja nie ukrywa jednak, że chodzi także o płynność finansową szpitala - bez zrównania stawek placówce brakować będzie 10 milionów złotych.

Cały czas rozmawiamy. W szpitalu atmosfera jest dobra. Związków zawodowych jest 13 - każdy z nich może się wypowiedzieć i oczywiście słuchamy każdego związku - mówi Anna Czech, dyrektor szpitala. Jak dodaje, "tutaj chodzi wyłącznie o zmianę nazwy stanowiska, o uporządkowanie tego".

Anna Czech - dyrektor szpitala w Tarnowie Józef Polewka / RMF FM

Zgodnie z rozporządzeniem, bo kiedyś zostało wydane rozporządzenie przez ministra. W tym rozporządzeniu jest ta nazwa: pielęgniarka, starsza pielęgniarka. To tylko o to chodzi - dodaje dyrektor placówki.

140 osobom - pielęgniarkom, położnym - zostaną wypowiedziane warunki pracy i płacy, które teraz mają. Panie posiadają stanowisko starszego asystenta w dziedzinie pielęgniarstwa, położnictwa. Te panie mają studia magisterskie, podyplomowe lub specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa czy promocji zdrowia lub organizacji zarządzania i wymagany staż pracy, czyli powyżej 5 lat - mówi Bożena Grodny-Wilk z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie. Jak dodaje, "jest to dla nich krzywdzące".

Osoby, które dodatkowo się kształciły, mają zacząć zarabiać mniej i tyle samo, co osoby bez takich samych kwalifikacji - wyjaśnia Bożena Grodny-Wilk. Pielęgniarki nie wykluczają wystąpienia na drogę sądową przeciwko szpitalowi.

Bożena Grodny-Wilk - przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie Józef Polewka / RMF FM

Dodatkowe kwalifikacje bez dodatkowego wynagrodzenia

Pielęgniarki zwracają uwagę, że kłopot dotyczący wyższych wynagrodzeń wynikających z nowej ustawy, która w życie weszła w lipcu, w dużym stopniu dotyczy osób pracujących w systemie ratownictwa medycznego. Tam dodatkowe kwalifikacje są niezbędne i mimo to nawet co czwarta pielęgniarka, którą można spotkać w szpitalnym oddziale ratunkowym albo karetce, nie dostała podwyżki. Z sygnałów, jakie otrzymujemy wynika, że skala problemu w systemie ratownictwa medycznego jest większa niż w samych szpitalach w całej Polsce - podkreśla w rozmowie z naszym dziennikarzem Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Na piątek Ministerstwo Zdrowia planuje konferencję prasową na temat dodatkowych pieniędzy dla szpitalnych oddziałów ratunkowych. Nasi dziennikarze będą pytać o braki podwyżek dla pielęgniarek pracujących między innymi na SOR-ach i plany resortu związane z dodatkową interwencją w tej sprawie. Pielęgniarki i pielęgniarze domagają się doprecyzowania przepisów ustawy, by nie pozostawiała wątpliwości, komu i jakie podwyżki wypłacić oraz stworzenia jasnego taryfikatora wynagrodzeń.