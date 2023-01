Czworo posłów Koalicji Obywatelskiej zostanie wezwanych do złożenia wyjaśnień w sprawie afery z podkomisjami sejmowymi. Jak ujawniliśmy w Faktach, w Sejmie istnieją 22 podkomisje sejmowe, które zebrały się raptem kilka razy. Choć te podkomisje praktycznie nie funkcjonują, to ich przewodniczący co miesiąc otrzymują prawie tysiąc złotych brutto.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Najgłośniejszy był przypadek posła PiS Leszka Dobrzyńskiego, kierującego podkomisją do spraw osób niepełnosprawnych. Podkomisja przez trzy lata swojego istnienia zebrała się zaledwie dwa razy. Do trzeciego posiedzenia doszło w środę, po interwencji RMF FM . Mimo mizernej aktywności podkomisji, jej przewodniczący Leszek Dobrzyński pobierał comiesięczny dodatek funkcyjny do pensji.

To jest katastrofa, katastrofa moralna. Nikt nie zmusił tego posła, żeby był przewodniczącym podkomisji. Nie jestem w stanie pojąć, dlaczego nie pracował. To absolutny skandal, powinien być odwołany z tej funkcji - tak w RMF FM komentował ten przypadek wiceprzewodniczący PO Tomasz Siemoniak. Dodał, że jest przekonany, iż Dobrzyński powinien przeprosić i oddać pobierany przez trzy lata dodatek funkcyjny, który wynosi 10 proc. poselskiej pensji.



Gdy Krzysztof Berenda wypomniał mu, że spośród tych 22 przewodniczących podkomisji, są 4 osoby z Platformy, to nieco zakłopotany Siemoniak stwierdził, że oni też muszą ponieść odpowiedzialność. Chodzi o posłów Waldy'ego Dzikowskiego, Kazimierza Plocke, Konrada Frysztaka i Krystynę Sibińską.

Władze naszego klubu powinny odbyć surową rozmowę - mówił Siemoniak . Zapewniał, że złoży wniosek w tej sprawie. Nie ma obowiązku bycia przewodniczącym podkomisji. A jeżeli się ktoś tego podejmuje, mało tego - dostaje jakiś tam dodateczek, to powinien pracować, powinien to robić - dodał. Krzysztof Berenda zapytał swojego gościa, czy za tydzień można do Siemoniaka jako do wiceszefa PO, wrócić z pytaniem "co zrobiliście z tymi posłami". Tak - zapewnił Siemoniak.