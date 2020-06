Sześcioro imigrantów z Syrii i Afganistanu, którzy nielegalnie przedostali się do Polski w transporcie arbuzów z Grecji zostało zatrzymanych w Humniskach (pow. brzozowski) na Podkarpaciu. Celem obcokrajowców były Niemcy i Szwecja.

Obcokrajowcy ukrywali się w naczepie tira z transportem arbuzów z Grecji / Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej /

Polski kierowca zaniepokojony odgłosami dobiegającymi z naczepy ciężarówki wiozącej transport arbuzów z Grecji zawiadomił policję z Brzozowa. Na miejsce przyjechali też strażnicy graniczni z Sanoka - informuje chor. sztab. Piotr Zakielarz z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej,

Po otwarciu ładunku okazało się, że w środku znajduje się sześcioro pasażerów na gapę. To 21-letnia kobieta, posiadająca syryjski dokument wydawany uchodźcom, oraz pięciu mężczyzn w wieku od 20 do 36 lat. Oni byli bez dokumentów - przekazał Zakielarz.



"Byli dobrze przygotowani do wyprawy"

Dodał, że cudzoziemcy zostali przebadani przez lekarza, który potwierdził, że wszyscy są w dobrej kondycji. Byli dobrze przygotowani do wyprawy: mieli napoje, jedzenie i pieniądze na dalszą podróż. Krajami docelowymi była Szwecja i Niemcy, gdzie chcieli dołączyć do rodzin - wyjawił Zakielarz.



Obcokrajowcy w trakcie rozmowy z funkcjonariuszami Straży Granicznej przyznali, że do naczepy dostali się bez wiedzy kierowcy jeszcze w Grecji. Pomogli im w tym przestępcy trudniący się przemytem ludzi, za co zainkasowali po 3 tys. euro od osoby - dodał.



Imigranci decyzją Sądu Rejonowego w Sanoku zostali umieszczeni na trzy miesiące w Strzeżonych Ośrodkach dla Cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim oraz w Białej Podlaskiej.



Z danych przekazanych przez BiOSG wynika, że jest to drugie tego typu zdarzeniu w ciągu ostatnich kilku tygodni. 21 maja w ramach przywróconej kontroli granicznej zatrzymano w Barwinku dwóch nielegalnych imigrantów z Afganistanu, również ukrywających się w transporcie arbuzów z Grecji.



Natomiast od początku 2020 roku Bieszczadzki Oddział SG zatrzymał 55 obcokrajowców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Ukrainy i Słowacji do Polski, w celach migracyjnych. Polskę traktowali jako kraj tranzytowy w drodze do krajów Europy Zachodniej.