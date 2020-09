17-letnia Natalia, mieszkanka Starego Pola, odnaleziona. Szukała jej policja w Malborku. Do mediów rozesłała komunikat z prośba o kontakt osób, które widziały dziewczynę.

Komenda Powiatowa Policji w Malborku prowadziła poszukiwania 17-letniej mieszkanki Starego Pola, Natalii.

We wtorek 8 września Natalia wyszła z domu około godziny 6:20. Powiedziała, że idzie do koleżanki, a następnie miała pojechać na praktyki szkolne do Malborka. Do domu w Starym Polu miała wrócić wieczorem. Tak się jednak nie stało.

Policja ustaliła, że nastolatka nie dotarła na praktyki.

Poszukiwana ma 172 cm wzrostu, piwne oczy, włosy ciemne do ramion, szczupłą sylwetkę.

W dniu zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, czarną bluzę zapinaną na zamek marki "Adidas" ze wstawkami na rękawach z fakturą lamparta, miała ze sobą czarny plecak z nadrukiem zająca, który na jednym oku ma krzyż.

[AKTUALIZACJA] Natalia odnalazła się.