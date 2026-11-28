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Jarmarki bożonarodzeniowe już przyciągają tłumy, mimo że świąteczna atmosfera ma swoją cenę. Kuszą aromatem grzańca, pierników i potraw z grilla, jednak w tym sezonie wizyta może obciążyć portfel dużo bardziej niż w zeszłym roku. W Gdańsku osiem pierogów z kaczką kosztuje 44 zł, we Wrocławiu kiełbasa z grilla – 39 zł, a w Warszawie za kiełbasę z chlebem i sosem można zapłacić 46 zł. Do tego dochodzą napoje i – często – zwrotna kaucja za ozdobny kubek.

Ceny na jarmarkach świątecznych. W którym mieście w Polsce zapłacimy najwięcej?

Świąteczne jarmarki kuszą aromatem grzańca, pierników i potraw z grilla, ale w tym sezonie wizyta może wyraźnie obciążyć portfel. W Gdańsku osiem pierogów z kaczką kosztuje 44 zł, we Wrocławiu kiełbasa z grilla – 39 zł, a w Warszawie za kiełbasę z chlebem i sosem można zapłacić 46 zł.

Najlepiej wzrost cen widać w Gdańsku. Osiem pierogów ruskich kosztuje 36 zł, o 2 zł więcej niż rok wcześniej. Barszcz zdrożał z 15 do 18 zł, a bigos z 30 do 35 zł. Za zestaw składający się z pierogów ruskich, barszczu i herbaty trzeba zapłacić 69 zł – o 5 zł więcej niż w poprzednim sezonie.

We Wrocławiu ceny klasycznych dań zaczynają się od 15 zł. Tyle zapłacimy za barszcz w wersji solo. Porcja pierogów ruskich kosztuje 34 zł, bigos 25 zł, a pajda chleba ze smalcem 20 zł. Grzaniec kosztuje 23 zł, ale przy zakupie należy doliczyć 25 zł zwrotnej kaucji za kubek. Wśród bardziej nietypowych propozycji są ostrygi za 16–19 zł, ośmiornica za 55 zł i homar za 99 zł.

Warszawskie ceny również potrafią zaskoczyć. Kiełbasa sprzedawana na wagę, z pieczywem i sosem, kosztowała łącznie 46 zł. Za hot doga trzeba zapłacić 29 zł, a za placki ziemniaczane z gulaszem 42 zł. Warto sprawdzać, czy dodatki są wliczone w cenę – czasem sos lub chleb są płatne osobno.

Jarmark Bożonarodzeniowy 2026 w Warszawie, fot. M. Paradys / East News

Porównując ceny, widać, że na większości jarmarków jest drożej niż przed rokiem. Najbardziej widoczne podwyżki dotyczą Gdańska, gdzie wybrane tradycyjne potrawy zdrożały od kilku do kilkunastu procent. Nie wszystkie produkty podrożały jednak tak samo – we Wrocławiu pajda chleba ze smalcem nadal kosztuje 20 zł.