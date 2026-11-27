RMF24

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski nie pozostawił suchej nitki na wypowiedzi Alice Weidel, współprzewodniczącej skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec. Odnosząc się do jej wypowiedzi, na platformie X zarzucił jej powielanie rosyjskiej propagandy na temat wydarzeń w Kijowie z 2014 roku. „Byłem tam w 2014 roku i nie było żadnego zamachu stanu” – podkreślił Sikorski.

W nowym wideopodkaście dziennika „Die Welt” „Zur Wahrheit gehoert” (pol. Częścią prawdy jest), który ukazał się w piątek, Weidel oświadczyła, że w 2014 roku „w Kijowie doszło do zamachu stanu przeciwko prorosyjskiemu prezydentowi (...) sfinansowanego przez zachodnie organizacje pozarządowe”.

Ktoś musi zadać sobie pytanie, dlaczego doszło tam do takiego niepokoju, co doprowadziło do tej strasznej sytuacji, w której niewinni ludzie giną każdego dnia po obu stronach - powiedziała Weidel.

Szef MSZ o odwołaniu Janukowycza

To do tej wypowiedzi odniósł się Sikorski. „Powtarza rosyjskie kłamstwa. Byłem tam w 2014 roku i nie było żadnego zamachu stanu. Prezydent Janukowycz został odwołany przez demokratycznie wybrany ukraiński parlament, w tym przez swoją Partię Regionów” - odpowiedział liderce AfD Sikorski we wpisie na platformie X.

Szef polskiej dyplomacji odniósł się do masowej mobilizacji ukraińskiego społeczeństwa na przełomie lat 2013 i 2014, czyli tzw. rewolucji godności, która doprowadziła do obalenia ówczesnego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza i jego ucieczki z kraju. Sikorski brał wtedy udział w negocjacjach w Kijowie w lutym 2014 r., które doprowadziły do podpisania porozumienia między Janukowyczem a liderami opozycji.

Przyczyną niepokoju decyzja Janukowycza

Protesty w Kijowie rozpoczęły się w listopadzie 2013 r., gdy Janukowycz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Z czasem akcje objęły większość kraju, z wyjątkiem tradycyjnie prorosyjskich wschodnich regionów Donbasu.