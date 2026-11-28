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W ciągu najbliższych sześciu miesięcy w 16 punktach zapalnych na świecie sytuacja związana z dotkliwym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego ulegnie pogorszeniu - ostrzegły agencje ONZ. Wiąże się to z konfliktami zbrojnymi, przemocą i zmianami klimatycznymi.

Portal UN News podaje, że na alarmujący poziom głodu na świecie zwracają uwagę agencje ONZ do spraw Wyżywienia i Rolnictwa - FAO - oraz Światowego Programu Żywnościowego - WFP. Przypisują to konfliktom zbrojnym, przemocy oraz nasilającemu się zjawisku pogodowemu El Niño.

W najnowszym raporcie dotyczącym punktów zapalnych głodu „Hunger Hotspots” agencje określają Sudan, Sudan Południowy, Somalię, północną Nigerię oraz Jemen jako kraje zmagające się z najpoważniejszymi kryzysami żywnościowymi. Do listy dołączono też Czad, co wynika z negatywnych skutków konfliktu w sąsiednim Sudanie.



Konflikty i przemoc pozostają głównymi czynnikami wywołującymi dotkliwy głód w 12 z 16 wymienionych miejsc. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Sudanie i Sudanie Południowym, gdzie zidentyfikowano ryzyko wystąpienia klęski głodu.



Dodatkowo zjawisko pogodowe El Niño przybiera na sile i może stać się jednym z najsilniejszych w historii prowadzenia pomiarów. Bardziej suche i upalne warunki zagrażają uprawom w południowej Afryce, tzw. „suchym korytarzu” w Ameryce Środkowej oraz w północno-wschodniej Ugandzie.



Także Gwatemala może stanąć w obliczu poważnych problemów z braku bezpieczeństwa żywnościowego. Zgodnie z przewidywaniami dotknie to 3,2 miliona ludzi, co jest efektem najbardziej suchego sezonu zbiorów od czterech dekad.



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