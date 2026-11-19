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Już w piątek (20 listopada) Gdańsk zamieni się w prawdziwą świąteczną stolicę Polski. Przez 34 dni mieszkańcy i turyści będą mogli odwiedzać jeden z najbardziej cenionych jarmarków bożonarodzeniowych w Europie. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji, a także zadbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Harmonogram i lokalizacja

Jarmark Bożonarodzeniowy w Gdańsku rozpocznie się jutro i potrwa do 23 grudnia 2026 roku. Przez ponad miesiąc, codziennie od godziny 12:00 do 20:00 (w piątki i soboty do 21:00), świąteczne stoiska będą czekać na odwiedzających w sercu miasta.

Wydarzenie rozciąga się na sześciu połączonych strefach: Targu Węglowym, Drodze Królewskiej, ul. Bogusławskiego, dziedzińcu Forum Gdańsk, ul. Tkackiej oraz w Wielkiej Zbrojowni.

Najważniejsze atrakcje i wyjątkowe strefy

Gdański jarmark został uznany za najlepszy w Europie w prestiżowym konkursie Best Christmas Markets. Organizatorzy przygotowali w tym roku bogaty program tematycznych dni oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.

„Serce wydarzenia ze sceną i dniami tematycznymi” – tak określany jest Targ Węglowy, gdzie na odwiedzających czekają m.in. Insta Poniedziałki, Teatralne Wtorki czy Rodzinne Czwartki. Nie zabraknie też spotkań ze Świętym Mikołajem na jego oficjalnym tronie.

Wielka Zbrojownia zamieni się w ogrzewaną strefę sztuki i rękodzieła z dziesiątkami stoisk, świąteczną komnatą z fotościankami, kawiarenką z planszówkami oraz warsztatami dla dzieci i dorosłych. Na ul. Bogusławskiego czekać będzie m.in. Brama Adwentowa, słynny gadający łoś Lucek oraz pięciometrowe anioły w pobliskim parku. Dla najmłodszych przygotowano karuzele, sanie Mikołaja i spinning coaster.

Wśród tradycji i symboli jarmarku warto wymienić kolekcjonerskie kubki kaucyjne oraz akcję „Świerkowa Wypożyczalnia”, dzięki której można wypożyczyć żywą choinkę, wspierając przy tym dzikie zwierzęta.

Ponad 200 stoisk zaoferuje rękodzieło, dekoracje i przysmaki z całego świata – od tradycyjnych pierogów po grzane wino i gorącą czekoladę.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

W związku z tragicznymi wydarzeniami z 7 listopada w Krakowie, organizatorzy gdańskiego jarmarku wprowadzili dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Na terenie jarmarku pojawią się betonowe zapory uniemożliwiające wjazd pojazdów, a patrole policji i straży miejskiej będą obecne przez cały czas trwania wydarzenia. Dodatkowo zadbano o drożność ciągów pieszych i płynność ruchu odwiedzających.

Komunikacja miejska i zmiany dla kierowców

W związku z organizacją jarmarku w Śródmieściu wprowadzono zmiany w ruchu drogowym. Dotyczą one m.in. Targu Węglowego, ul. Tkackiej i Bogusławskiego. Władze miasta oraz organizatorzy apelują, by korzystać z transportu publicznego – w weekendy na liniach tramwajowych 6 i 10 pojawią się dodatkowe kursy.

Dla mieszkańców czerwonej strefy przygotowano zastępcze miejsca parkingowe przy ul. Rzeźnickiej.

Do 31 grudnia na ul. Bogusławskiego obowiązuje ruch jednokierunkowy, a w każdy weekend od 20 listopada do 20 grudnia ulica ta będzie zamykana dla ruchu od piątku (godz. 17:00) do niedzieli (godz. 23:00).

