Ceny jedzenia na jarmarku w Zakopanem. Ile kosztują bigos i kiełbasa?
Wśród stoisk na jarmarku bożonarodzeniowym w Zakopanem nie brakuje regionalnych specjałów, które od lat cieszą się ogromną popularnością wśród odwiedzających. Aromatyczne pierniki, rozgrzewające grzane wino oraz słynne góralskie oscypki z żurawiną to tylko początek długiej listy przysmaków dostępnych na jarmarku.
Szczególnym zainteresowaniem przy zimowej pogodzie mogą cieszą się gorące dania serwowane prosto z ognia. Za porcję wiejskiej kiełbasy z pieczywem, musztardą i ogórkiem trzeba zapłacić 30 złotych. Tyle samo kosztuje karczek z grilla, podawany z pieczywem, ketchupem i ogórkiem, a także kaszanka z kiszoną kapustą, cebulą i pieczywem. Dla miłośników tradycyjnych smaków przygotowano również chleb ze smalcem za 15 złotych oraz porcję bigosu z pieczywem w cenie 30 złotych.
Nie zapomniano również o deserach. Na stoiskach można skosztować szarlotki na ciepło ze śmietaną i jagodami, której cena wynosi 20 złotych.
Góralskie rękodzieło i świąteczne ozdoby na Placu Niepodległości
Jarmark Bożonarodzeniowy w Zakopanem to nie tylko kulinarne przyjemności. Na Placu Niepodległości rozstawiono kilkadziesiąt drewnianych stoisk, bogato przystrojonych świątecznymi lampkami i girlandami. Wśród nich można znaleźć prawdziwe perełki lokalnego rękodzieła.
Odwiedzający mają okazję kupić stroiki, haftowane obrusy i serwety, a także szopki bożonarodzeniowe, drewniane zabawki, świece z wosku, ceramikę oraz wyroby skórzane.
Szczególną popularnością cieszą się własnoręcznie robione bańki na choinkę z papieru, ręcznie rzeźbione obrazki i zegary, a także kapcie góralskie i skarpety z prawdziwej wełny.
Kolędy i występy zespołów. Program artystyczny jarmarku
Jarmark Bożonarodzeniowy w Zakopane to nie tylko zakupy i jedzenie, ale także bogaty program artystyczny. Wśród atrakcji przewidziano występy lokalnych zespołów muzycznych i prezentacje tradycyjnych kolęd.