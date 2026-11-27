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Zapach pierników, grzanego wina i potraw prosto z ognia wypełnił centrum zimowej stolicy Polski. W Zakopanem oficjalnie wystartował Jarmark Bożonarodzeniowy, który aż do 30 grudnia będzie kusił turystów oraz mieszkańców regionalnymi smakami, unikatowym rękodziełem i muzyką na żywo. Zobacz, co dokładnie znajdziesz na miejscu i na jakie wydatki warto się przygotować.

Ceny jedzenia na jarmarku w Zakopanem. Ile kosztują bigos i kiełbasa?

Wśród stoisk na jarmarku bożonarodzeniowym w Zakopanem nie brakuje regionalnych specjałów, które od lat cieszą się ogromną popularnością wśród odwiedzających. Aromatyczne pierniki, rozgrzewające grzane wino oraz słynne góralskie oscypki z żurawiną to tylko początek długiej listy przysmaków dostępnych na jarmarku.

Szczególnym zainteresowaniem przy zimowej pogodzie mogą cieszą się gorące dania serwowane prosto z ognia. Za porcję wiejskiej kiełbasy z pieczywem, musztardą i ogórkiem trzeba zapłacić 30 złotych. Tyle samo kosztuje karczek z grilla, podawany z pieczywem, ketchupem i ogórkiem, a także kaszanka z kiszoną kapustą, cebulą i pieczywem. Dla miłośników tradycyjnych smaków przygotowano również chleb ze smalcem za 15 złotych oraz porcję bigosu z pieczywem w cenie 30 złotych.

Nie zapomniano również o deserach. Na stoiskach można skosztować szarlotki na ciepło ze śmietaną i jagodami, której cena wynosi 20 złotych.

Ceny na jarmarku w Zakopanem / RMF FM

Góralskie rękodzieło i świąteczne ozdoby na Placu Niepodległości

Jarmark Bożonarodzeniowy w Zakopanem to nie tylko kulinarne przyjemności. Na Placu Niepodległości rozstawiono kilkadziesiąt drewnianych stoisk, bogato przystrojonych świątecznymi lampkami i girlandami. Wśród nich można znaleźć prawdziwe perełki lokalnego rękodzieła.

Odwiedzający mają okazję kupić stroiki, haftowane obrusy i serwety, a także szopki bożonarodzeniowe, drewniane zabawki, świece z wosku, ceramikę oraz wyroby skórzane.

Szczególną popularnością cieszą się własnoręcznie robione bańki na choinkę z papieru, ręcznie rzeźbione obrazki i zegary, a także kapcie góralskie i skarpety z prawdziwej wełny.

Zakopane podnosi opłatę miejscową. Od 2027 roku turyści zapłacą więcej za nocleg Od 1 stycznia 2027 roku osoby korzystające z noclegów w Zakopanem zapłacą wyższą opłatę miejscową. Rada Miasta zdecydowała o podniesieniu stawki z obecnych 2 zł do 5 zł za każdą dobę pobytu. To maksymalna kwota przewidziana w znowelizowanych…

Kolędy i występy zespołów. Program artystyczny jarmarku

Jarmark Bożonarodzeniowy w Zakopane to nie tylko zakupy i jedzenie, ale także bogaty program artystyczny. Wśród atrakcji przewidziano występy lokalnych zespołów muzycznych i prezentacje tradycyjnych kolęd.