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W miejscowości Tylawa na Podkarpaciu samochód spadł z mostu i dachował w rzece. Dwie osoby zostały ranne.

Do wypadku na drodze wojewódzkiej 897 doszło około godziny 20:00. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy spadł z mostu i dachował w rzece. Na miejscu wypadku interweniowali m.in. strażacy ochotnicy z Tylawy i Barwinka, ratownicy medyczni, a także policjanci z Krosna i Dukli. Zdjęcia samochodu w rzece opublikował portal Jasło112.pl.

Pojazdem podróżowały dwie osoby. Udzielana im jest pomoc medyczna – przekazała RMF FM Komenda Miejska Policji w Krośnie.

Zdjęcie z miejsca wypadku (źródło Jasło112.pl) / materiały udostępnione

Droga jest zablokowana.

Nie ma informacji, w jakim stanie są podróżujący samochodem.