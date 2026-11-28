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Zablokowana jest trasa S7 w kierunku Gdańska w miejscowości Niepiekła w powiecie płońskim na Mazowszu. To odcinek Nowy Dwór Mazowiecki - Załuski. Pojazd ciężarowy wpadł tam do rowu.

Utrudnienia na S7

Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim o poranku doszło do niebezpiecznego incydentu. Pojazd ciężarowy wpadł do rowu.

Trasa - w kierunku Gdańska - zablokowana jest w miejscowości Niepiekła w powiecie płońskim, w gminie Załuski. Chodzi o odcinek Nowy Dwór Mazowiecki - Załuski. Wprowadzono objazd przez węzeł Zakroczym.

Jak poinformował Jarosław Kowalczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać do godz. 8.

Policja apeluje do kierowców: Noga z gazu

Opady śniegu, marznącego deszczu, oblodzenie nawierzchni, mgła oraz szybko zapadający zmrok wpływają na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, dlatego służby apelują do kierowców: