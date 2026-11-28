Utrudnienia na S7
Na drodze ekspresowej S7 w województwie mazowieckim o poranku doszło do niebezpiecznego incydentu. Pojazd ciężarowy wpadł do rowu.
Trasa - w kierunku Gdańska - zablokowana jest w miejscowości Niepiekła w powiecie płońskim, w gminie Załuski. Chodzi o odcinek Nowy Dwór Mazowiecki - Załuski. Wprowadzono objazd przez węzeł Zakroczym.
Jak poinformował Jarosław Kowalczyk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać do godz. 8.
Policja apeluje do kierowców: Noga z gazu
Opady śniegu, marznącego deszczu, oblodzenie nawierzchni, mgła oraz szybko zapadający zmrok wpływają na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, dlatego służby apelują do kierowców:
- dostosuj prędkość do warunków – przestrzegaj ograniczeń, pamiętając, że dopuszczalna prędkość nie zawsze oznacza prędkość bezpieczną;
- zachowaj bezpieczny odstęp – na śliskiej nawierzchni droga hamowania jest znacznie dłuższa;
- unikaj gwałtownych manewrów – nagłe hamowanie, przyspieszanie i skręcanie mogą doprowadzić do utraty przyczepności i panowania nad pojazdem;
- zachowaj ostrożność na mostach i wiaduktach – nawierzchnia w tych miejscach możesz szybciej zamarzać;
- nie wyprzedzaj w warunkach ograniczonej widoczności i nie podejmuj ryzykownych manewrów;
- nigdy nie wsiadaj za kierownicę po alkoholu ani pod wpływem środków działających podobnie do alkoholu.