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Ruszył jeden z najpopularniejszych jarmarków bożonarodzeniowych w Polsce. Na wrocławskim Rynku i Placu Nowym Targu stanęły już stragany z rękodziełem oraz gastronomią. Sprawdziliśmy, jakie atrakcje przygotowano w tym roku i ile kosztują najpopularniejsze potrawy.

Świąteczna magia w sercu Wrocławia. Kiedy rozbłyśnie choinka?

Choć do świąt Bożego Narodzenia zostało jeszcze kilka tygodni, wrocławski Rynek oraz Plac Nowy Targ już tętnią świątecznym życiem. Jarmark bożonarodzeniowy otworzył swoje podwoje dla wszystkich spragnionych świątecznej atmosfery. Kolorowe stragany, bajkowe dekoracje i zapachy unoszące się w powietrzu tworzą wyjątkowy klimat, który przyciąga zarówno mieszkańców miasta, jak i przyjezdnych z całego kraju oraz zagranicy.

W sercu miasta stanęła już ogromna choinka, która jednak na pełny blask musi jeszcze poczekać. Tradycyjnie, jej lampki rozbłysną podczas wizyty Świętego Mikołaja, zaplanowanej na 4 grudnia. To wtedy świąteczny nastrój osiągnie swoje apogeum.

Latający Święty Mikołaj nad głowami tłumu i miliony lampek. Tak wygląda największy jarmark w Europie Krajowa – miasto na południowym zachodzie Rumunii – stało się nowym, świątecznym centrum Europy. To właśnie tutaj odbywa się największy pod względem powierzchni jarmark bożonarodzeniowy na całym kontynencie, który każdego roku przyciąga miliony…

Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu. Ile kosztują pierogi, bigos i pajda ze smalcem?

Jednym z największych magnesów jarmarku są oczywiście regionalne potrawy i zimowe przysmaki. Wśród szerokiej oferty gastronomicznej nie brakuje pierogów – ruskie kosztują 34 złote, a z mięsem 36 złotych. Do tego można zamówić czysty barszcz za 15 złotych. Miłośnicy tradycyjnych smaków chętnie sięgają po bigos (25 zł za 300 gramów), pieczone kiełbasy (39 zł) czy szaszłyki (59 zł).

Nie zabrakło też klasyki w postaci pajdy chleba ze smalcem, która kosztuje 20 złotych, a za każdy dodatek – kiełbasę, ogórek czy cebulę – trzeba dopłacić po 5 zł. Na deser warto skusić się na świątecznego gofra z prażonym jabłkiem i cynamonem, który kosztuje 25 złotych. Nad wszystkim unosi się zapach pierników, gorącej czekolady oraz grzanego wina, które niezmiennie przyciągają tłumy odwiedzających.

foto: Martyna Czerwińska / RMF FM

foto: Martyna Czerwińska / RMF FM

foto: Martyna Czerwińska / RMF FM

Rękodzieło i świąteczne ozdoby – co kupić na prezent?

Jarmark Bożonarodzeniowy to także doskonała okazja do zakupu niepowtarzalnych prezentów pod choinkę. Na stoiskach z rękodziełem można znaleźć prawdziwe perełki – od ręcznie malowanych bombek i ozdób choinkowych, przez świece sojowe, czapki i szaliki robione na drutach, aż po wyroby z drewna i artystyczną ceramikę. Wśród oryginalnych upominków nie brakuje także biżuterii z żywicy, ręcznie malowanych obrazów, naturalnych mydeł i kosmetyków.

Nie tylko Wrocław. Najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe w Polsce

Wrocław od lat rywalizuje o miano najpiękniejszego jarmarku bożonarodzeniowego w kraju. Jednak także inne polskie miasta mogą pochwalić się wyjątkową ofertą:

Kraków – Jarmark na Rynku Głównym to tradycja sięgająca XIX wieku, ciesząca się ogromną popularnością wśród mieszkańców i turystów.

– Jarmark na Rynku Głównym to tradycja sięgająca XIX wieku, ciesząca się ogromną popularnością wśród mieszkańców i turystów. Warszawa – Jarmark na Starym Mieście i Placu Zamkowym przyciąga zarówno mieszkańców stolicy, jak i przyjezdnych.

– Jarmark na Starym Mieście i Placu Zamkowym przyciąga zarówno mieszkańców stolicy, jak i przyjezdnych. Gdańsk – Targ Węglowy zamienia się w świąteczne centrum Trójmiasta.

– Targ Węglowy zamienia się w świąteczne centrum Trójmiasta. Poznań – Betlejem Poznańskie na Placu Wolności i Starym Rynku zachwyca różnorodnością oferty.

– Betlejem Poznańskie na Placu Wolności i Starym Rynku zachwyca różnorodnością oferty. Katowice – Jarmark na Rynku w Katowicach z roku na rok przyciąga coraz więcej odwiedzających.

– Jarmark na Rynku w Katowicach z roku na rok przyciąga coraz więcej odwiedzających. Szczecin – Jarmark na Alei Kwiatowej i Placu Lotników to obowiązkowy punkt na świątecznej mapie miasta.

– Jarmark na Alei Kwiatowej i Placu Lotników to obowiązkowy punkt na świątecznej mapie miasta. Łódź – Ulica Piotrkowska w grudniu tętni życiem dzięki świątecznemu jarmarkowi.