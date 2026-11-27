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12 osób, w tym trzej urzędnicy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pełniący funkcje kierownicze, usłyszało zarzuty w śledztwie w sprawie korupcji przy legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Zarzuty postawione urzędnikom dotyczą przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Na czym polegał przestępczy proceder?

Śledztwo, dzięki któremu policjanci zajmujący się zwalczaniem korupcji z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej zatrzymali 12 osób, prowadzone jest od kilku miesięcy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Wśród zatrzymanych jest trzech urzędników Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wieku 53, 52 i 44 lata oraz 56-letnia była urzędniczka. Jest też ośmiu pośredników – przekazał w piątek kom. Przemysław Ratajczyk z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Zarzuty postawione urzędnikom dotyczą przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przestępczy proceder mieli oni prowadzić w latach 2023–2025. Jak podał kom. Ratajczyk, urzędnicy mieli przyjmować dokumenty dotyczące legalizacji pobytu cudzoziemców z pominięciem obowiązującej kolejności wpływu spraw, antydatować je oraz wydawać na ich podstawie zaświadczenia.

Dochodzić miało również do przyspieszania procedur administracyjnych dotyczących uznawania cudzoziemców za obywateli polskich oraz wydawania zezwoleń na pobyt stały i czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – dodał policjant.

Zarzuty usłyszało również ośmioro pośredników, którzy uczestniczyli w niezgodnym z prawem załatwianiu spraw urzędowych związanych z legalizacją pobytu cudzoziemców.

Jedna z podejrzanych, 56-letnia była urzędniczka, decyzją sądu została aresztowana na trzy miesiące. Wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. W śledztwie zabezpieczono 200 tys. zł oraz monety i sztabki o łącznej wadze 55 gramów.

„Była pracownica urzędu została wcześniej zwolniona dyscyplinarnie”

Rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski w przekazanym Polskiej Agencji Prasowej komunikacie zaznaczył, że dwóch zatrzymanych urzędników to kierownicy oddziałów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, a kolejny to kierownik oddziału w Kancelarii Urzędu.

Zatrzymana była pracownica urzędu została wcześniej zwolniona dyscyplinarnie – dodał Jankowski.

Rzecznik podkreślił, że w tej sprawie kierownictwo Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ściśle współpracuje z policją i prokuraturą.

Śledztwo prowadzone jest po zawiadomieniu złożonym przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrola NIK dotyczyła funkcjonowania wydziału w latach 2022–2024. Została przeprowadzona w trakcie trwającego już procesu naprawczego, zainicjowanego blisko dwa lata temu po objęciu urzędu przez wojewodę dolnośląską Annę Żabską – wskazał Jankowski.