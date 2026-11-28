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Katastrofa wojskowego śmigłowca w środkowym Peru. Maszyna - biorąca udział w operacji przeciwko zbrojnym grupom wywodzącym się ze Świetlistego Szlaku - rozbiła się podczas lądowania w trudno dostępnym regionie dżungli. Zginęło ośmiu żołnierzy, a jedynym ocalałym jest pilot, który walczy o życie w szpitalu.

Do wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek w regionie Dolina Rzek Apurimac, Ene i Mantaro (VRAEM), znanym z trudnych warunków terenowych i aktywności zbrojnych ugrupowań. Wojskowy śmigłowiec Mi-17 należący do peruwiańskich sił powietrznych transportował oddział żołnierzy uczestniczących w operacji wymierzonej w grupy wywodzące się z maoistowskiej organizacji Świetlisty Szlak.

Na pokładzie maszyny znajdowało się dziewięciu żołnierzy. Jak poinformowały władze, katastrofę przeżył jedynie pilot, który został przetransportowany do stolicy kraju, Limy, gdzie przechodzi specjalistyczne leczenie. Pozostałych ośmiu wojskowych poniosło śmierć na miejscu.

Według ministra obrony Rafaela Belaunde Llosa, do tragedii doszło podczas próby lądowania, gdy łopata wirnika śmigłowca uderzyła w drzewo. Szczegółowe okoliczności i przyczyny wypadku będą wyjaśniane w ramach prowadzonego śledztwa.

Świetlisty Szlak wciąż groźny

Świetlisty Szlak (hiszp. Sendero Luminoso) to skrajnie lewicowa organizacja rebeliancka, która w latach 80. i 90. prowadziła krwawą walkę z siłami rządowymi, dopuszczając się licznych aktów terroru.

Po schwytaniu lidera ugrupowania, Abimaela Guzmana, organizacja rozpadła się na mniejsze frakcje. W regionie VRAEM wciąż aktywna pozostaje Zbrojna Partia Komunistyczna Peru (MPCP), wywodząca się z dawnych struktur Świetlistego Szlaku.