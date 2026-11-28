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Mieszkańcy najbardziej wysuniętego na północ miasta w USA pożegnali słońce na ponad dwa miesiące. W Utqiaġvik na Alasce zapadła noc polarna, która potrwa aż do 23 stycznia 2027 roku. Mimo braku bezpośredniego światła dziennego i odcięcia od świata – do miasta nie prowadzi żadna droga – życie niemal 4,5 tysiąca osób toczy się tam zaskakująco normalnym rytmem.

65 dni w cieniu Ziemi. Dlaczego słońce znika tu aż do stycznia?

Mieszkańcy Utqiaġvik po raz ostatni mogli podziwiać wschód i zachód słońca w środę 18 listopada. Jak co roku przez 65 dni miasto nie zobaczy światła słonecznego. To zjawisko, znane jako noc polarna, jest efektem nachylenia osi Ziemi o 23,5 stopnia. W okresie zimowym półkula północna odchyla się od Słońca, a tereny powyżej koła podbiegunowego przez wiele tygodni pozostają w cieniu.

Kolejny wschód słońca w Utqiaġvik nastąpi dopiero 23 stycznia 2027 roku. Przez ten czas miasto doświadczać będzie wyłącznie zmierzchu cywilnego – najjaśniejszej fazy zmierzchu, gdy światło słoneczne jest jeszcze widoczne pod horyzontem, ale nie oświetla bezpośrednio powierzchni Ziemi.

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Ciemność nie zatrzymuje miasta. Tak radzi sobie 4,5 tysiąca mieszkańców

Choć mogłoby się wydawać, że wielotygodniowy brak słońca oznacza całkowitą stagnację, życie w Utqiaġvik toczy się nieprzerwanie. Miasto, w którym mieszka około 4,5 tysiąca osób, zachowuje swój codzienny rytm. Dorośli chodzą do pracy, dzieci do szkół.

Ważny elementem życia są polowania i rybołówstwo, zwłaszcza dla rdzennych mieszkańców z grupy Iñupiat, którzy stanowią ponad 60 procent populacji Utqiaġvik.

Zimą przyciąga tu zorza, latem słońce nie znika nawet na sekundę

Długie zimowe noce mają także swoje wyjątkowe strony. Jedną z nich jest możliwość obserwowania spektakularnych zórz polarnych, które rozświetlają arktyczne niebo feerią barw. To zjawisko przyciąga do Utqiaġvik nielicznych turystów, którzy decydują się na podróż do tej niedostępnej części świata.

Latem Utqiaġvik doświadcza z kolei zjawiska przeciwnego. Przez niemal 84 dni słońce nie zachodzi ani na chwilę, a miasto tonie w nieustającym blasku dnia.

Te dwie skrajności sprawiają, że życie na północnych rubieżach Alaski jest niepowtarzalne i pełne wyzwań.

Dostać się tu można tylko samolotem. Poznaj sekrety „krańca Ameryki”

Utqiaġvik, dawniej znane jako Barrow, położone jest około 515 kilometrów na północ od koła podbiegunowego, w pobliżu miejsca, gdzie Morze Czukockie styka się z Morzem Beauforta. Do miasta nie prowadzi żadna stała droga – można się tu dostać jedynie samolotem z Anchorage lub Fairbanks.

Tradycyjna nazwa Ukpeaġvik oznacza „miejsce, gdzie poluje się na sowy śnieżne”.