Jak informuje dziennikarz sportowy RMF FM Wojciech Marczyk, o porażce Polaków zdecydowała niestety słaba pierwsza kwarta, którą nasi reprezentanci przegrali 14:25. W kolejnych częściach meczu Biało-Czerwoni starali się odrobić straty, ale w starciu z doświadczoną reprezentacją Chorwacji było to bardzo trudne.
Awans do mistrzostw świata w Katarze zapewniło Biało-Czerwonym zwycięstwo Niemiec w Rydze nad Łotwą 78:76. Koszykarze Niemiec, mistrzowie świata i Europy, odnieśli ósmą wygraną, podobnie jak Chorwaci.
Polska ma bilans 7-2 i jest trzecia. Awans wywalczyły trzy najlepsze drużyny z grupy K.
W piątek w Gliwicach poprawiono krajowy rekord frekwencji na meczu koszykówki - spotkanie obejrzało 13 053 widzów, czyli ponad tysiąc więcej niż ostatni pojedynek biało-czerwonych w tej hali w 2020 r. z Izraelem w el. ME (12 043). Spotkanie koszykarek Wisły Kraków w Eurolidze (przeciw Galatasaray Stambuł) w roku 2014 obejrzało na otwarcie nowej hali w grodzie Kraka 12 969 fanów.
Biało-Czerwoni pojadą na trzecie MŚ. W 1967 r. zajęli piątą lokatę w Urugwaju, a w 2019 r. w Chinach uplasowali się na ósmym miejscu.