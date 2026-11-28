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Wenecja, Amsterdam i Barcelona – te miasta zwykle kojarzą się z tłumami turystów i gwarem ulicznym. Tymczasem według najnowszego rankingu to właśnie one znalazły się wśród najcichszych kierunków turystycznych na 2027 rok. Co wpłynęło na tak nieoczywisty wybór?

Wyniki najnowszego rankingu najcichszych miast świata mogą zaskoczyć niejednego podróżnika. Na podium znalazły się bowiem miejsca, które na co dzień przyciągają tłumy turystów i raczej nie kojarzą się z wypoczynkiem w ciszy.

Najcichsze kierunki turystyczne na 2027 rok

Zestawienie najcichszych kierunków turystycznych zostało przygotowane przez Staysure i Avanti Travel Insurance i opublikowane przez Euronews. Ranking prezentuje się następująco:

Wenecja, Włochy Lizbona, Portugalia Amsterdam, Holandia Barcelona, Hiszpania Bruksela, Belgia Ateny, Grecja Zurych, Szwajcaria Mediolan, Włochy Florencja, Włochy Sztokholm, Szwecja

Nietypowe kryteria i zaskakujące wyniki

Wbrew powszechnym wyobrażeniom o spokojnych wakacjach, autorzy rankingu nie brali pod uwagę małych miasteczek czy wiosek, które zwykle uchodzą za enklawy ciszy. Zamiast tego skupiono się na stu najpopularniejszych kierunkach turystycznych na świecie.

Kluczowym kryterium była długość głównych ulic i dróg całkowicie wyłączonych z ruchu samochodowego w promieniu do dwóch kilometrów od centrum miasta. Im więcej przestrzeni dla pieszych, tym wyższa pozycja w rankingu.

Dodatkowo analizowano obowiązujące w miastach zasady utrzymania spokoju, takie jak prawnie ustalona cisza nocna, limity lotów na największych lotniskach czy ograniczenia handlu w niedziele. To właśnie te czynniki sprawiły, że na liście znalazły się tak popularne metropolie, jak Barcelona czy Ateny, które na co dzień zmagają się z napływem turystów.

W rankingu wyraźnie wyróżniają się włoskie miasta – Wenecja, Mediolan i Florencja znalazły się w ścisłej czołówce. Eksperci podkreślają, że to efekt rozbudowanych stref pieszych oraz restrykcyjnych przepisów dotyczących ruchu samochodowego i godzin ciszy. Wenecja, która zajęła pierwsze miejsce, od lat ogranicza ruch samochodowy i promuje transport wodny, co znacząco wpływa na poziom hałasu w mieście.