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Udało się opanować pożar budynku usługowego w Karpaczu (woj. dolnośląskie). Wieczorem cały obiekt stanął w płomieniach. Przed przyjazdem służb ratunkowych jedna osoba ewakuowała się z budynku. Najprawdopodobniej podtruła się dymem – przekazał w rozmowie z RMF FM oficer prasowy jeleniogórskich strażaków st. kpt. Krzysztof Zakrzewski.

W płomieniach stanął co najmniej dwukondygnacyjny budynek usługowy przy ul. Konstytucji 3 Maja w Karpaczu. Obiekt w całości objął ogień. Na miejsce wysłano dziewięć zastępów straży pożarnej – przekazał w rozmowie z RMF FM st. kpt. Krzysztof Zakrzewski, rzecznik jeleniogórskich strażaków.

Jedna osoba ewakuowała się z budynku przed naszym przyjazdem i ta osoba najprawdopodobniej podtruła się dymem (…). Więcej osób poszkodowanych na chwilę obecną nie ma – powiedział strażak.

W centrum miasta wróciły już przerwane wcześniej dostawy prądu.

Na razie nie wiadomo, co doprowadziło do zaprószenia ognia.



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