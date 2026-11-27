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Rosyjska flotylla, która miała dostarczyć pojazdy wojskowe do Libii, niespodziewanie zawróciła z trasy - takie informacje podaje Reuters. Powodem miała być akcja ukraińskich dronów morskich, które 22 listopada zatopiły rosyjską korwetę Merkury w porcie w Bengazi. Agencja Reuters powołała się na źródła wojskowe i wywiadowcze.

Zmiana kursu rosyjskiego konwoju pokazuje, że Moskwa poważnie obawia się o bezpieczeństwo swoich jednostek na Morzu Śródziemnym. Zatopienie korwety Merkury, oddalonej o ponad 2 tysiące kilometrów od ukraińskiego frontu, wywołało niepokój w rosyjskiej marynarce wojennej. Według przedstawiciela europejskiej armii, konwój eskortowany przez fregatę zawrócił w okolicach Cieśniny Sycylijskiej dokładnie w dniu ataku na Bengazi.

Tajemniczy transport i afrykańskie interesy Kremla

Rosyjski konwój wyruszył z Królewca 5 listopada i po raz ostatni był widziany 25 listopada w pobliżu Algierii.

Według rozmówców Reutersa, transportowane pojazdy wojskowe miały trafić głównie do rosyjskiego Korpusu Afrykańskiego w Afryce Zachodniej – formacji podlegającej rosyjskiemu ministerstwu obrony, która zastąpiła niesławną Grupę Wagnera.

Libia – kraj podzielony i pogrążony w chaosie

Libia jest pogrążona w kryzysie politycznym od obalenia i śmierci Muammara Kadafiego w 2011 roku. Od 2014 roku kraj jest podzielony między rywalizujące ze sobą ośrodki władzy na wschodzie i zachodzie.

Wschodnia Libia kontrolowana jest przez generała Chalifę Haftara, blisko związanego z Rosją. Bengazi, drugie co do wielkości miasto kraju, stanowi centrum jego władzy. Tymczasem zachodnia część Libii, z Trypolisem na czele, pozostaje pod kontrolą rządu uznawanego przez społeczność międzynarodową.