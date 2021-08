Sytuacja migrantów koczujących na Białorusi przy granicy z Polską w Usnarzu Górnym k. Krynek (Podlaskie) nie zmienia się. Widzimy, że jedzą. Zostały dostarczone im między innymi konserwy i chleby - przekazała rzecznik Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Dodała, że pogranicznicy nie widzą, aby któraś z osób była chora. Przygotowaliśmy prowiant, lekarstwa, koce i namioty dla osób koczujących na granicy polsko-białoruskiej, ale by je dostarczyć, musimy mieć zgodę władz białoruskich - podkreśli premier Mateusz Morawiecki. Na razie otrzymaliśmy, można rzec, brak takiej zgody, ale apelujemy ponownie - dodał.

Policja i wojsko w pobliżu miejscowości Usnarz Górny. Mija kolejny dzień, w którym grupa cudzoziemców koczuje na granicy polsko-białoruskiej / Artur Reszko / PAP

Według informacji przekazanej przez rzeczniczkę Straży Granicznej w grupie koczującej przy Polskiej granicy są co najmniej 24 osoby. Tak jak wcześniej wspominałam trudno to ostatecznie powiedzieć, bo widzimy, że też jakieś osoby wychodzą lub wchodzą do namiotów. Tych osób ‘kręcących’ się jest 24, ale ile jest w namiotach, to trudno nam powiedzieć - poinformowała w czwartek.

Wskazała, że w grupie na sto procent nie ma żadnych dzieci. Nie widzimy też, żeby ktoś był chory - wyjawiła dodając, że w środę służby białoruskie prawdopodobnie z tłumaczem podeszły do tej grupy osób.



Dodatkowo ppor. Anna Michalska poinformowała, że minionej doby funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali 71 prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią. Zatrzymano 20 osób. Nie wiemy jakiej narodowości, cały czas trwają czynności - dodała.

Premier: Musimy mieć zgodę władz białoruskich, by przekazać prowiant, lekarstwa i namioty koczującym na granicy

Szef rządu pytany był, czy nie ma żadnej możliwości by polska Straż Graniczna, która jest blisko osób koczujących na granicy polsko-białoruskiej, przekazała im jakiekolwiek środki czy prowiant z polskiej strony. Jeszcze raz podkreślę, wszelkie środki: prowiant, lekarstwa, koce, łózka polowe, namioty, wszystko to przygotowaliśmy i jesteśmy gotowi do dostarczenia, ale nie ma czegoś takiego jak np. przerzucanie przez granicę środków - tak jak to jedna osoba chciała uczynić, ponieważ jest to działanie niezgodne z przepisami. Dlatego musimy mieć zgodę władz białoruskich - odpowiedział Morawiecki.



Czy my byśmy sobie życzyli, by ktoś przez naszą granicę prowadził pewne działania ponad naszą granicą, pewne działania bez zgody Polski? Oczywiście nie, i my szanujemy integralność, suwerenność państwa białoruskiego i o taką zgodę wystąpiliśmy - wskazał premier. Na razie otrzymaliśmy, można rzec, brak takiej zgody, ale apelujemy ponownie, staramy się spotykać i doprowadzić do tego, żeby taka zgoda została otrzymana - dodał.



Przypomnę, że ten kryzys w ogromny stopniu dotyczył jeszcze dłuższej od polskiej, granicy białorusko-litewskiej, i dzisiaj już na tej granicy panuje względny spokój - powiedział Morawiecki. Przypomniał, że w najbliższym czasie będzie na granicy polsko-białoruskiej stawiany płot.



My jesteśmy przede wszystkim zobowiązani do dbania o naszą granicę i oto, żeby nielegalni emigranci zgodnie z wezwaniem Komisji Europejskiej, a przypominam, że nasza wschodnia granica jest także wschodnią granicą Unii Europejskiej, żeby nielegalni emigranci nie mogli na terytorium Unii Europejskiej przedostawać się. I to zadanie wykonujemy bardzo dobrze, ale oczywiście osobom ściągniętym z Iraku na Białoruś, do państwa białoruskiego, jesteśmy w stanie tam na miejscu pomagać - wskazał premier.

Trudna sytuacja przy polsko-białoruskiej granicy