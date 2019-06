Niecodzienna akcja w Warszawie. Mieszkańcy dzielnicy Praga postanowili walczyć z wulgaryzmami w swoim otoczeniu i przy pomocy wałków malarskich zaczęli usuwać ze ścian nieestetyczne i wulgarne napisy.

Akcja "Stop Bazgrołom" Mariusz PIekarski /RMF FM

To nie jest tak, że zamalowujemy wszystko, bo też nie o to chodzi, nie chcemy wyeliminować wszelkich przejawów twórczości z przestrzeni publicznej, tylko to, co najbardziej razi, czyli symbole rasistowskie, symbole nacjonalistyczne i też wulgaryzmy. Tego akurat jest bardzo dużo na Pradze - mówi w rozmowie z naszym reporterem mieszkanka Pragi, która wzięła udział w akcji.

Wulgarne napisy na warszawskiej Pradze Mariusz PIekarski /RMF FM

Zamalowywanie wszystkich wybranych miejsc odbyło się za zgodą ich zarządców i administratorów.



Praga to nie pierwsza dzielnica stolicy w której mieszkańcy przeprowadzili akcję "Stop Bazgrołom - Malarze podwórkowi". Wcześniej odbyła się m. in. na Muranowie.