Ferie czas zacząć. Najlepiej na stoku. Mamy dla Was całodniowy skipass na stok Kotelnica Białczańska. Chcesz zgarnąć karnet do Białki? Weź udział w naszej zabawie.

Mamy dla Was darmowe skipassy / Pixabay

Miłośnicy białego szaleństwa to wiadomość dla Was! Mamy do rozdania całodniowe skipassy na stok Kotelnica Białczańska.



Darmowe karnety do Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska będziemy rozdawać co tydzień w czwartek (9, 16, 23 i 30 stycznia oraz 6 lutego). Aby zdobyć skipass, trzeba ułożyć krótki wierszyk o zimie, stoku i nartach. Każdy wers musi zaczynać się od kolejnej litery nazwy ośrodka narciarskiego KOTELNICA.



K...



O...



T...



E...



L...



N...



I...



C...



A...



Redakcyjne jury spośród wpisów co tydzień w czwartek, po godz. 15 (9, 16, 23 i 30 stycznia oraz 6 lutego) wybierze autorów trzech najciekawszych wierszyków. Każdy z nich otrzyma dwa całodzienne karnety. Ze zwycięzcami kontaktujemy się telefonicznie.



Aby każdy wers pojawił się w nowej linijce, wystarczy wpisując go w poniższą formatkę, dodać na końcu ENTER.





* Karnety można wykorzystać w dowolny dzień do końca lutego. W kasie jest pobierana kaucja zwrotna - 10 złotych.