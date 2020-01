Nie trzeba jechać do Białowieży, by zobaczyć żubry i to wyjątkowo liczne stado. Kilkadziesiąt osobników pojawiło się na łące tuż przy drodze w miejscowości Stara Kamionka w woj. podlaskim. Żubrom niespecjalnie przeszkadza towarzystwo ludzi ani przejeżdżające samochody. Leśnicy ostrzegają jednak, by zbytnio się do nich nie zbliżać.

