​Krystian O., który śmiertelnie potrącił 33-latka na przejściu dla pieszych na warszawskim Bemowie, nie trafi na razie do aresztu. Jak dowiedział się reporter RMF FM - mężczyzna od niedawna przebywa w szpitalu.

31-letni sprawca wypadku przebywa obecnie w szpitalu / RMF FM

Kilka godzin temu Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się do zażalenia prokuratury i zdecydował, że 31-latek, który usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, powinien trafić na trzy miesiące do aresztu .

Zatrzymanie mężczyzny możliwe będzie dopiero po przedstawieniu przez lekarzy opinii, czy mężczyzna może trafić do aresztu, czy musi pozostać jeszcze na leczeniu szpitalnym. Komenda Stołeczna Policji nie ujawnia kiedy i z jakiego powodu Krystian O. trafił do szpitala.

Wcześniej 31-latek odpowiadał z wolnej stopy i nie było informacji o tym, by miał problemy zdrowotne, albo żeby ucierpiał na skutek wypadku.

Policja już odebrała z sądu dokumentację związaną z decyzją aresztową, mężczyzna jest pod nadzorem policjantów.

Kierowca był trzeźwy, "oślepiło go słońce"

Jak przekazał dyrektor Zarządu Dróg Miejskich: kierowca BMW mógł jechać nawet z prędkością 130 km/h w terenie zabudowanym, przy obowiązującym ograniczeniu 50 km/h.

31-latek usłyszał zarzuty spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i narażenia pieszych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Podejrzany tłumaczył, że "niewiele pamięta" oraz, że "oślepiło go słońce".



Sąd odrzucił pierwszy wniosek o areszt