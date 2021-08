77-letni mężczyzna zginął w wypadku w sobotę w Błażowej Górnej na Podkarpaciu. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że mężczyzna zjechał z drogi i uderzył w betonowy przepust.



O wypadku poinformowała w niedzielę podkarpacka policja. Do zdarzenia doszło ok. godz. 13:00.



"77-letni mężczyzna, kierujący volkswagenem polo, jechał drogą gminną od Kąkolówki w kierunku Błażowej. Z nieustalonych przyczyn samochód zjechał z drogi do przydrożnego rowu i uderzył w betonowy przepust. Życia kierowcy, mimo reanimacji, nie udało się uratować" - podała policja.



Przyczyny wypadku ma wyjaśnić postępowanie policyjne.