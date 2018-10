Trzy osoby zostały zatrzymane po śmiertelnym potrąceniu dwóch osób na przejściu dla pieszych w Jeleniej Górze. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem.

Zatrzymani to młodzi ludzie w wieku 20-25 lat. Jeden z nich to kierowca seata, a pozostałe dwie osoby to kierowca i pasażer volkswagena golfa.

Policja wyjaśnia dopiero jak doszło do wypadku, ale wiele wskazuje na to, że wzięły w nim udział oba te pojazdy.

Kobieta i mężczyzna po 23 przechodzili przez przejście dla pieszych, wtedy miały uderzyć w nie z potężną siłą rozpędzone auta.

Sprawdzane jest, czy to mogły być nielegalne wyścigi ulicami miasta. Zatrzymani byli trzeźwi, noc spędzili w komisariacie, dziś będą przesłuchani.