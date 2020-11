Uwaga na trudne warunki na drogach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje o oblodzeniach w 14 województwach.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Trudne warunki dla kierowców są w woj.: pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.



Jak informuje IMGW, na tych terenach można spodziewać się zamarzania mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem.

Temperatura minimalna będzie wahała się od -6 st. C do 0 st. C., temperatura minimalna gruntu lokalnie może spaść nawet do -7 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.