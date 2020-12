Prokuratura w Sosnowcu zajęła sprawą wczorajszego wypadku 12-latka, który spadł z dużej wysokości. Dziecko zostało zabrane do szpitala. Jego stan jest bardzo ciężki. 12-latek najpierw trafił do szpitala w Sosnowcu, ale niebawem przewieziono go do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, jest nieprzytomny, leży na oddziale intensywnej terapii. To był upadek z około 20-u metrów.

Zdjęcie ilustracyjne /Jacek Skóra /RMF24

