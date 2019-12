Pociągi jadące przez Pszczynę (Śląskie) mogą być opóźnione nawet o kilkadziesiąt minut z powodu wypadku, do którego doszło na jednym z przejazdów kolejowych w tym mieście. Przed południem pociąg relacji Katowice - Wisła Głębce śmiertelnie potrącił tam mężczyznę, który znalazł się na torach.

Utrudnienia w ruchu pociągów mogą potrwać kilka godzin / Malwina Zaborowska / RMF FM

Okoliczności wypadku wyjaśnia pszczyńska policja przy udziale prokuratora. Dotychczas nie ustalono tożsamości ofiary. Utrudnienia w ruchu pociągów mogą potrwać w piątek kilka godzin.



Pszczyna leży na jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków kolejowych w woj. śląskim, łączącym Katowice m.in. z Bielsko-Białą, Wisłą i Zwardoniem. Jeżdżą tamtędy liczne pociągi ekspresowe, także międzynarodowe, w kierunku Czech i Austrii.



Jak powiedziała rzeczniczka pszczyńskiej policji asp. sztab. Karolina Błaszczyk, do wypadku doszło na przejeździe kolejowym przy ul. Hallera. Policjanci ustalają, dlaczego mężczyzna znalazł się na torach. Mógł to być pieszy, który chciał - mimo zamkniętych szlabanów - przejść przed nadjeżdżającym pociągiem, ale nie można też wykluczyć samobójstwa.



Trwają oględziny miejsca wypadku, zabezpieczane są wszystkie ślady - powiedziała rzeczniczka pszczyńskiej policji.

Utrudnienia również dla kierowców samochodów