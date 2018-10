Senatorowie nie wyrazili w piątek zgody na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Za powołaniem Dudzińskiej był jeden senator, przeciw 67, a pięciu wstrzymało się od głosu.

Agnieszka Dudzińska / Jakub Kamiński / PAP

Dudzińska została wybrana we wtorek przez Sejm na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Jednak zgodnie z ustawą, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu.



Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła 27 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z ustawą o RPD będzie pełnił swe obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika.

Nieoficjalnie: Procedura związana ze stanowiskiem RPD ruszy od nowa

Procedura związana z obsadzeniem stanowiska Rzecznika Praw Dziecka ruszy od nowa w Sejmie - dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł w PiS. Kandydatura Agnieszki Dudzińskiej nie przekonała senatorów, nie będziemy już raczej brać tej kandydatury pod uwagę - dodało to źródło.



Cała procedura związana ze stanowiskiem Rzecznika Praw Dziecka ruszy od nowa, będziemy czekali na zgłoszenia. Nie będziemy już raczej brać pod uwagę kandydatury pani Agnieszki Dudzińskiej - powiedział PAP jeden z polityków partii.



Według źródła kandydatura Dudzińskiej "nie przekonała" senatorów, stąd taki wynik głosowania.



Była to kolejna próba wybrania nowego rzecznika praw dziecka. We wrześniu wymaganej bezwzględnej większości głosów nie otrzymała ani Ewa Jarosz, którą poparły PO, Nowoczesna i PSL, ani Paweł Kukiz-Szczuciński - kandydat Kukiz'15. PiS zgłosiło wówczas Sabinę Zalewską, jednak dzień przed głosowaniem wycofała ona zgodę na kandydowanie.



Na początku października o urząd RPD ubiegała się Dudzińska, jednak również nie zdobyła wymaganej większości głosów. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek komentowała później, że na decyzję części posłów wpłynęła "wyrwana z kontekstu" wypowiedź Dudzińskiej, zacytowana chwilę przed głosowaniem przez posłankę PO Magdalenę Kochan. Procedura powołania RPD została przeprowadzona ponownie, a PiS po raz drugi zgłosiło kandydaturę Dudzińskiej.

(ph)