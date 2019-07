Sejm znowelizował ustawę o cenach prądu. Termin składania sprzedawcom energii oświadczeń został wydłużony do 13 sierpnia. Zmiana została wprowadzona w II czytaniu projektu ustawy o ograniczeniu obciążeń regulacyjnych.

Ustawa o cenach prądu przewiduje, że uprawnieni w II półroczu 2019 r. do odbioru energii po zamrożonej cenie, mieli złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status. Chodzi o mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.



Podmioty te powinny były do północy 29 lipca złożyć stosowne oświadczenie, potwierdzające status uprawnionego. Jest ono konieczne, by w drugim półroczu 2019 r. mogły być rozliczane według cen i stawek opłat za energię elektryczną, stosowanych 30 czerwca 2018 r. Ze składania oświadczeń zwolnione są gospodarstwa domowe.



Przyjęta przez Sejm zmiana wydłuża termin składania oświadczeń do 13 sierpnia.