Będzie więcej czasu dla przedsiębiorców na składanie oświadczeń o chęci korzystania w najbliższym półroczu z niższych zeszłorocznych cen prądu. Minister energii Krzysztof Tchórzewski potwierdził właśnie sobotnie informacje dziennikarzy RMF FM.

Termin ten zostanie wydłużony do 13 sierpnia. Przedsiębiorcy dostaną jeszcze dwa tygodnie na składanie prądowych oświadczeń. Dotychczasowy termin upłynął wczoraj. Tym, którzy się nie zdążyli, groziła średnio 30-procentowa podwyżka rachunków.

Jak podkreślił minister, nie docierają do niego sygnały, aby jakaś większa grupa odbiorców nie zdołała dostarczyć sprzedawcom prądu oświadczeń przed terminem, który upłynął w poniedziałek 29 lipca o północy. Jednak, jak zaznaczył, jest sezon urlopowy i informacja o terminie składania oświadczeń mogła nie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.

Co warto zaznaczyć, Ministerstwo Energii i państwowe spółki bardzo słabo informowały o tym obowiązku. Zrobiły to dopiero w ostatnich dniach.

Od razu po uchwaleniu nowelizacji ustawy przez Sejm, nowe prawo ma zatwierdzić Senat i prezydent.

Zgodnie z ustawą o cenach prądu, odbiorcy uprawnieni w II połowie 2019 r. do zamrożonych cen energii musieli do 29 lipca złożyć specjalne oświadczenia do swoich sprzedawców prądu. Grupy, które musiały złożyć oświadczenia, by mieć utrzymane ceny, to mikro- i małe firmy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nie dotyczyło to jedynie gospodarstw domowych.