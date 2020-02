Sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku w Śląskiem została napadnięta przez podsądnego podczas posiedzenia - poinformowało na swoim profilu na portalu społecznościowym Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustita". Napastnik został obezwładniony, a sędzia nałożyła na niego karę 14 dni pozbawienia wolności.

Zdj. ilustracyjne / Mateusz Marek / PAP

"Dziś sędzia Sylwia Rehlis z Sądu Rejonowego w Rybniku została napadnięta przez podsądnego na posiedzeniu. Podsądny przeskoczył przez stół sędziowski, uderzył ją w pięścią w okolice obojczyka, a następnie skopał" - piszą sędziowie na Facebooku. 39-letni mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego został obezwładniony przez protokolanta. Kiedy na pierwsze piętro w pobliże tej sali przybiegli policjanci, którzy usłyszeli sygnał alarmowy, napastnika wyprowadzał już pracownik ochrony.

"Kierujemy w stronę sędzi i jej bliskich ciepłe myśli życząc jej szybkiego powrotu do zdrowia" - dodaje "Iustitia".



Onet potwierdził, że napastnik miał przy sobie nóż. Odebrano mu go przed wejściem. Z informacji Onetu wynika, że po ataku na sędzię nie odwołano pozostałych rozpraw i Sylwia Rehlis pozostała w sądzie, by wykonywać dalsze obowiązki.

Rzeczniczka śląskiej policji Aleksandra Nawara poinformowała, że na miejscu zdarzenia byli policjanci. Przebywali tam służbowo, ale nie w tej sprawie. Kiedy w budynku rozległ się alarm - możliwość jego uruchomienia jest w każdej sali sądowej - pobiegli na miejsce. Była tam już ochrona, wyprowadzała mężczyznę, który miał się zachować agresywnie na sali rozpraw - relacjonowała policjantka.

Według informacji policji, stan zdrowia zaatakowanej kobiety nie wymagał wezwania pomocy lekarskiej. Sędzia bezpośrednio po zajściu nałożyła na napastnika karę 14-dniowego pozbawienia wolności, zgodnie z art. 49 ustawy o sądach. Policjanci przejęli 39-latka, by osadzić go w izbie zatrzymań w Raciborzu, w piątek trafi do aresztu w celu odbycia kary - poinformowała Aleksandra Nowara.

Przymusiński: Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego bez asysty wpuszczono go na salę

Mam potwierdzenie, że podsądnemu, który później zaatakował sędzię z Rybnika, już przy wejściu do sądu, na bramkach odebrano nóż - mówi Onetowi rzecznik "Iustitii' sędzia Bartłomiej Przymusiński.

Nie potrafię więc wyjaśnić, dlaczego potem bez problemu i bez asysty wpuszczono go na salę sądową. Przecież oczywiste było, że ten człowiek stwarzał potencjalne zagrożenie, więc "z automatu" powinno się wysłać kogoś z nim na salę - podkreśla.

I dodał: Wszyscy widzimy wzrastającą agresję na salach sądowych, związaną zarówno z wypowiedziami prezydenta, jak z przesłaniem programów w telewizji rządowej, zwanej publiczną. Wnioski są proste. Niech rządzący przestaną szczuć na sędziów, bo ci realnie nie są chronieni.