M. przyleciał z Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Polski w konwoju policji rejsowym samolotem po godz. 19. Prokuratura Okręgowa w Katowicach podała przed godz. 22, że M. został przekazany do jej dyspozycji. We wtorek zostanie przesłuchany.

Obaj ministrowie dziękowali za doskonałą współpracę organów władzy publicznej - MSWiA, MS i MSZ, a także wszystkim zaangażowanym w sprawę w Polsce i za granicą. Bodnar zapowiedział, że każdej z kilkunastu osób w jego resorcie i prokuraturze zaangażowanych w sprowadzenie M. do Polski przekaże indywidualny list z podziękowaniem.

Koszmarny wypadek i ucieczka

We wrześniu 2023 roku w miejscowości Sierosław, niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A1. W wyniku zderzenia dwóch samochodów osobowych zginęli rodzice oraz ich pięcioletni syn. Za kierownicą drugiego pojazdu znajdował się Sebastian M.

Podejrzany o spowodowanie wypadku opuścił Europę. Na polecenie ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wydano za nim list gończy, a także rozpoczęto poszukiwania na podstawie czerwonej noty Interpolu. Mężczyzna został zatrzymany w Dubaju przez tamtejszą policję, przy wsparciu polskiej Specjalnej Grupy Poszukiwawczej. Po wpłaceniu kaucji opuścił areszt, a według doniesień medialnych otrzymał tzw. złotą wizę, która zapewniła mu status rezydenta w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Polska prokuratura wystąpiła z wnioskiem o ekstradycję Sebastiana M. W styczniu Sąd Apelacyjny w Dubaju, działając jako sąd pierwszej instancji, uznał, że ekstradycja do Polski jest prawnie dopuszczalna, choć orzeczenie to nie było prawomocne. Sebastian M. zaskarżył tę decyzję w lutym, jednak na początku maja Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich ostatecznie potwierdził możliwość wydania go polskim władzom.

Ta historia, ta tragedia wstrząsnęła całą Polską we wrześniu 2023 roku. Sprawca zbiegł z Polski i uważał, że bycie za granicą, duże pieniądze, jakimi dysponuje, zapewnią mu bezkarność. Państwo polskie ścigało go każdego dnia. Ta cała historia pokazuje, że nie da się ukryć, nie da się uciec. To jest przestroga dla wszystkich tych, którzy uważają, że wyjadą gdzieś daleko, wyjadą do kraju, z którym nie mamy doświadczeń ekstradycyjnych. Polski wymiar sprawiedliwości, polskie państwo ich znajdzie i doprowadzi przed sąd - skomentował Siemoniak.

Bmw Sebastiana M. po wypadku na A1 / KW PSP Łódź