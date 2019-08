Policja zatrzymała mężczyznę, który w nocy zranił nożem dwie osoby w Bielsku-Białej. Poszkodowane osoby to 14-latek oraz 44-letni mężczyzna, który w poważnym stanie trafił do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

14-latek został zraniony w rękę. Nie są to obrażenia zagrażające życiu. Natomiast 44-latek został w poważnym stanie zabrany do szpitala. Był zraniony w brzuch.

Do ataku w jednej z kamienic miało dojść przed północą. Policję wezwał mieszkaniec tego budynku. Wstępnie ustalono, że między napastnikiem a ofiarami mogło najpierw dojść do sprzeczki. Dwaj mężczyźni pili alkohol. Policja sprawdza, co w mieszkaniu robił 14-latek.

Po ataku napastnik ukrywał się w budynku w rejonie osiedla, gdzie doszło do zdarzenia. Zatrzymano go przed południem. Był zaskoczony pojawianiem się policjantów i nie stawiał oporu. Na razie nie można go przesłuchać, bo w chwili zatrzymania miał w organizmie prawie dwa promile alkoholu, dlatego najpierw musi wytrzeźwieć. Wstępnie policjanci mówią o tym, że mężczyzna usłyszy zarzut uszkodzenia ciała.