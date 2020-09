700 osób ewakuowano z dwóch bloków i szkoły na warszawskiej Saskiej Kępie. Powodem był wyciek gazu.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Z powodu rozszczelnienia rury gazowej ewakuowano Szkołę Podstawową nr 143 i jeden blok przy al. Stanów Zjednoczonych.

Jak przekazał PAP komisarz Piotr Świstak z biura prasowego Komendy Stołecznej Policji zgłoszenie o zdarzeniu policja otrzymała we wtorek ok. 13.30. W rejonie Szkoły Podstawowej 143 przy al. Stanów Zjednoczonych rozszczelniła się rura z gazem - powiedział policjant.



Na miejscu pracowała policja oraz straż pożarna. Mł. bryg. Karol Kierzkowski z mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP poinformował PAP, że na czas akcji służb ewakuowanych zostało ok. 700 osób. Byli to uczniowie oraz nauczyciele ze szkoły podstawowej oraz mieszkańcy okolicznego bloku - powiedział.



Strażak wskazał, że nikomu nic się nie stało. Nasze działania już się kończą w tym miejscu - dodał.



Z kolei kom. Piotr Świstak podał, że przez kilkadziesiąt minut ruch pojazdów w rejonie wyłączonego terenu był zablokowany. Jednak już teraz ruch kołowy jest dopuszczony - powiedział.