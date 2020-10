​Ostrowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia o nieumyślne spowodowanie śmierci przeciwko 59-latkowi. Grozi mu kara więzienia w zawieszeniu oraz grzywna - poinformował we wtorek PAP rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

Do zdarzenia doszło 6 czerwca na klatce schodowej w bloku przy ul. Paderewskiego w Ostrowie Wlkp. 61- i 59-letni sąsiedzi zaczęli się wyzywać, co przerodziło się w szarpaninę.

W momencie eskalacji kłótni oskarżony kilkukrotnie szarpnął pokrzywdzonego, ściągając go na półpiętro, tam bił go po głowie, przewrócił go i kopał, co skutkowało obrażeniami twarzoczaszki i czaszki - powiedział prokurator Maciej Meler.



Prokuraturze udało się dotrzeć do nagrania zdarzenia z rejestratora, na którym było widać, że po wezwaniu pogotowia ratunkowego, oskarżony nie wykonywał poleceń dyspozytora.



Odpychał ratowników i samodzielnie podejmował niezgodne z procedurami medycznymi czynności reanimacyjne - powiedział prokurator. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził śmierć 61-latka.



Oskarżony w momencie zdarzenia miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów, ale nie potrafił racjonalnie wyjaśnić swojego zachowania. Zwrócił się do prokuratury z wnioskiem o wydanie wyroku bez wyznaczania rozprawy.



W przypadku jego uwzględnienia mężczyźnie wymierzona zostanie kara roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, w czasie którego oddany będzie pod dozór kuratora sądowego. Sąd wymierzy mu też grzywnę w wysokości 20 tys. zł oraz nawiązkę w wysokości 5 tys. zł - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.