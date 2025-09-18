W czwartek w Brodnicy zmarła Edyta Rynkowska, żona znanego piosenkarza Ryszarda Rynkowskiego - informuje portal bydgoszcz.tvp.pl. Miała zaledwie 52 lata. "Ciało zostało zabezpieczone do sekcji" - potwierdził w rozmowie z RMF24.pl młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy policji w Brodnicy.

Edyta i Ryszard Rynkowscy / AKPA /

Żona Ryszarda Rynkowskiego nie żyje – poinformowała wieczorem bydgoszcz.tvp.pl.

Według ustaleń portalu Edyta Rynkowska zmarła nagle w czwartkowe popołudnie. Zgłoszenie o nagłej śmierci 52-letniej kobiety wpłynęło do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W czwartek 18 września o godzinie 15:30 otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań doszło do zgonu 52-letniej kobiety. Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzali czynności. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji - potwierdził w rozmowie z RMF24.pl młodszy aspirant Paweł Dominiak, oficer prasowy policji w Brodnicy.

Sprawę bada brodnicka prokuratura.

Edyta Rynkowska urodziła się w 1973 roku. Z Ryszardem Rynkowskim poznała się na jednym z jego koncertów. Para wzięła ślub w 2006 roku w Szczytniku. W 2008 roku na świat przyszedł ich syn - Ryszard junior.

Edyta była drugą żoną artysty.