Ponad 6 tys. policjantów wyjedzie na drogi podczas akcji policji "Bezpieczny weekend - Boże Narodzenie". Akcja potrwa do niedzieli do godziny 22. Funkcjonariusze będą patrolować m.in. drogi wjazdowe i wyjazdowe z największych miast, sprawdzać trzeźwość kierowców, i to jak przewożone są dzieci.

