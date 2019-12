Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Lubelszczyźnie. Na południu Małopolski i Śląska będzie intensywnie padać śnieg.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Ostrzeżeniem drugiego stopnia przed deszczem zostało objęte niemal całe woj. podkarpackie z wyjątkiem północnych regionów. Taki sam stopień ostrzeżenia przed deszczem obowiązuje w powiecie dąbrowskim, tarnowskim oraz gorlickim w woj. małopolskim.



Poza tym intensywnych opadów deszczu należy spodziewać się w niemal całym woj. lubelskim (z wyjątkiem powiatów bialskiego, parczewskiego, włodawskiego i chełmskiego) oraz w północnej części woj. małopolskiego.



IMGW wydało ostrzeżenia 1 i 2 stopnia / IMGW/pogodynka.pl

Intensywne opady śniegu wystąpią w powiecie żywieckim i cieszyńskim woj. śląskiego oraz w powiecie suskim, limanowskim, nowosądeckim, gorlickim, nowotarskim oraz tatrzańskim w woj. małopolskim. IMGW prognozuje się na tym obszarze opady śniegu mogą powodować przyrost pokrywy śnieżnej od 25 cm do 35 cm.

Pogoda w wigilię i pierwszy dzień świąt

W wigilię prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Miejscami, głównie na południu i południowym wschodzie, opady deszczu. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C do 6 st. C, w dolinach karpackich od 0 st. C do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie w porywach do 55 km/h, zachodni i północno-zachodni. W Tatrach porywy do 90 km/h, w Beskidach do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h. W górach wiatr będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.





Prognoza pogody na wigilię / INTERIA.PL

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabe opady deszczu, początkowo głównie na wschodzie i południu, po północy na zachodzie kraju. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Temperatura minimalna od 1 st. C do 4 st. C, w dolinach karpackich od -3 st. C do 0 st. C. Wiatr na ogół słaby, północno-zachodni i zachodni.



W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami, głównie na zachodzie i południu, opady deszczu. Na terenach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Temperatura maksymalna od 3 st. C do 6 st. C, w dolinach górskich od 0 st. C do 3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.





Prognoza pogody na pierwszy dzień Bożego Narodzenia / INTERIA.PL