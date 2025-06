We wtorek w Bydgoszczy odbędzie się kolejna odsłona akcji "Mistrzynie w szkołach", której celem jest zaktywizowanie nastoletnich uczennic, często unikających lekcji wf. Do udziału w akcji zachęca Otylia Jędrzejczak. "Trzeba namawiać, pokazywać, ale przede wszystkim trzeba zainteresować młodych ludzi aktywnością fizyczną. Bardzo często widzę, że młodzież chce ćwiczyć, jeśli trafi się do nich z dobrą ofertą. Wielka w tym rola rodziców, ale też choćby nauczycieli wychowania fizycznego" - powiedziała najwybitniejsza zawodniczka w historii polskiego pływania.

Była mistrzyni olimpijska w pływaniu Otylia Jędrzejczyk / Rafał Oleksiewicz / Materiały prasowe Podkreśliła, że "dzisiaj dzieci mają bardzo wiele możliwości spędzania wolnego czasu". Dlatego właśnie sport musi walczyć o swoją pozycję w ich życiu. Kilkadziesiąt lat temu dzieci nie miały smartfonów i komputerów, w telewizorze były dwa nudne kanały, więc rozrywkami był sport, czytanie książek i może czasem kino. Dzisiaj ta oferta jest bardzo szeroka, ale nie możemy ustawać w staraniach, by namawiać do aktywności fizycznej. Wszyscy - byli sportowcy, sportowcy, urzędnicy, nauczyciele czy rodzice. To jest walka o przyszłość tych młodych ludzi, a końcówka szkoły podstawowej i szkoła średnia to wiek, w którym dziewczęta najczęściej omijają wf - dodała. "Mistrzynie w szkołach" Do Bydgoszczy wybitna polska pływaczka zaprosiła cztery inne mistrzynie sportu - złotą i brązową medalistkę olimpijską z Rio de Janeiro i Londynu w wioślarstwe Magdalenę Fularczyk-Kozłowską, wicemistrzynię olimpijską z Paryża w kolarstwie torowym Darię Pikulik, mistrzynię igrzysk europejskich w Krakowie i medalistkę mistrzostw Europy w szermierce Julię Walczyk-Klimaszczyk oraz Adriannę Sułek-Schubert, lekkoatletyczną medalistkę mistrzostw świata i Europy w wieloboju. We wtorek w Bydgoszczy odbędzie się kolejna odsłona akcji „Mistrzynie w szkołach” / Rafał Oleksiewicz / Materiały prasowe Trzeba mówić do młodzieży w różny sposób. Uważam, że trzeba im też pokazywać gwiazdy sportu. Na naszych zajęciach będzie kilkaset dziewczyn i kilka mistrzyń sportu, ale każda z nas kiedyś też była zwykłą nastolatką. Droga każdej z nas mogła potoczyć się różnie, każda z nas ma inną historię. Widzę po naszych spotkaniach, że często umiemy do nich trafić. Dziewczyny mają zrozumieć, że piękno jest w każdej z nas, bez względu na rozmiar i miejsce zamieszkania. Naszym hasłem jest "Jestem sobą, Jestem Bella". A poza tym, dzięki naszym trenerkom, pokazujemy im, że wychowanie fizyczne może być najciekawszą lekcją - wskazała. We wtorek w Bydgoszczy odbędzie się kolejna odsłona akcji „Mistrzynie w szkołach”, / Paweł Skraba / Materiały prasowe Mistrzynie sportu odpowiedzą na pytania uczennic Zajęcia odbędą się w hali sportowej Zespołu Szkół nr 7 im. 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich przy ul. Ludwika Waryńskiego 1. 45-minutową lekcję poprowadzi renomowana krakowska trenerka personalna Klaudia Wałkowińska. Po ćwiczeniach przy muzyce wszystkie mistrzynie sportu będą odpowiadać na pytania uczennic. W spotkaniu udział weźmie kilkaset uczennic z miejscowych placówek. Rozpoczęcie zajęć planowane jest na godz. 10.30. Projekt "Mistrzynie w szkołach" współfinansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przez miasto Bydgoszcz. Zobacz również: "Mistrzynie w Szkołach" w Krakowie. Otylia Jędrzejczak zaprasza uczennice

