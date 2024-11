Początek listopada będzie niezwykły dla kilkuset uczennic z Krakowa. Otylia Jędrzejczak, w otoczeniu innych mistrzyń sportu, przeprowadzi wyjątkową lekcję wychowania fizycznego, w której mogą wziąć udział wyłącznie dziewczęta. Będzie to czwarta odsłona akcji "Mistrzynie w Szkołach" w tym roku. "Będziemy mieć na zajęciach znakomite mistrzynie, wybitne sportsmenki z pozytywną energię. 'Mistrzynie w Szkołach' to akcja, która łączy pokolenia" – mówi jedyna polska mistrzyni olimpijska w pływaniu.

"Mistrzynie w Szkołach" - akcja, którą organizuje Fundacja Otylii Jędrzejczak, skierowana jest do uczennic ostatnich klas szkół podstawowych oraz uczennic szkół średnich. W tej grupie wiekowej - wśród dziewcząt - jest najniższa frekwencja na lekcjach wychowania fizycznego.

Tym razem do Krakowa zaprosiłam mistrzynię olimpijską w lekkiej atletyce z Tokio Justynę Święty-Ersetic, mistrzynię świata, mistrzynię Europy i zwyciężczynię igrzysk europejskich w Krakowie Natalię Kałucką oraz Katrin Kargbo, mistrzynię świata i Europy w karate tradycyjnym, a dziś znaną trenerkę fitness. Razem będziemy przekonywać krakowskie uczennice, że warto jest chodzić na lekcje wychowania fizycznego, a nie korzystać z naciąganych zwolnień. Pokażemy, że lekcja wf może być fajna i ciekawa - dodaje Jędrzejczak.

Kilkugodzinne spotkanie odbędzie się w czwartek, 7 listopada, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 151 przy ul. Wacława Lipińskiego 2 w Krakowie. Oficjalne otwarcie akcji zaplanowano na godz. 10.30, pół godziny później rozpocznie się lekcja wychowania fizycznego z udziałem mistrzyń, którą poprowadzi Katrin Kargbo. Po intensywnych ćwiczeniach dziewczęta z krakowskich szkół będą mogły porozmawiać z mistrzyniami.

"Uświadamiamy dziewczynom, że są wyjątkowe"

Naszym hasłem przewodnim jest "jestem sobą, jestem bella". Uświadamiamy dziewczynom, że są wyjątkowe, jedyne i niepowtarzalne i zależy nam, by zrozumiały, że aktywność fizyczna nie zaczyna się na poziomie profesjonalnym, a dużo wcześniej - podkreśla wybitna polska pływaczka.

Sponsorem głównym Fundacji Otylii Jędrzejczak, wspierającym program "Mistrzynie w szkołach", jest firma Bella, wiodący na rynku producent artykułów higienicznych dla kobiet, a uczestniczki akcji otrzymają atrakcyjne pakiety startowe, ufundowane m.in. przez markę Bella i HMS Fitness.

Cykl "Mistrzynie w Szkołach" to naprawdę świetna zabawa. Wierzę, że razem z innymi mistrzyniami zachęcimy dziewczyny do aktywności i uprawiania sportu. Warto się po prostu poruszać, do tego zachęcam, nie każda z dziewczyn musi biegać czy trenować lekkoatletykę jak ja, ale wystarczy, że będą aktywnie spędzać czas - mówi Justyna Święty-Ersetic.

Także Natalia Kałucka będzie zachęcała do aktywności. Wspinaczka jest bardzo interesującym sportem, bo pracuje całe ciało, a w dodatku na ścianie musimy rozwiązywać zagadki, więc na pewno nie jest to nudne. Sport kojarzy mi się z emocjami, a jestem bardzo emocjonalną osobą. Te emocje, czy po wygranej, czy także po porażce, dają mi wielkiego kopa do życia prywatnego. Uważam, że jestem szczęśliwszym człowiekiem dzięki temu, że uprawiam sport - dodaje.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a partnerem wydarzenia, które odbędzie się 7 listopada, jest miasto Kraków.