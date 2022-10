Bez nowej propozycji, a z obietnicą lobbowania w rządzie za postulatami mundurowych zakończyło się spotkanie wiceszefa MSWiA i zarządu NSZZ Policjantów. Wiceminister Maciej Wąsik obiecał, że będzie przekonywał ministra Mariusza Kamińskiego i rząd do dwóch rozwiązań.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Po pierwsze, by dodatek służbowy, doliczany po jednym procencie za rok po 15. roku służby, wliczał się do emerytury.

Po drugie, by podnieść z 1 do 6 procent kwoty bazowej tak zwany dodatek terenowy i przyznawać go bezwarunkowo za skierowanie do akcji.

Na razie szefostwo NSZZ Policjantów rozważa te obietnice. Być może dziś zapadnie decyzja, czy będzie protest.

Czego domagają się policjanci?

Jak informowaliśmy, policjanci domagają się przede wszystkim podniesienia waloryzacji uposażeń do poziomu 20 procent. Rząd proponuje niespełna 8 procent.

Jak zaznaczają działacze - policjanci nie mają prawa do strajku, dlatego protest przybrałby inną formę. Możliwe jest oflagowanie jednostek, skrupulatne wykonywanie czynności służbowych, czyli forma strajku włoskiego. Jedna z form jest też uliczna demonstracja mundurowych.

Policjanci przypominają jednak z założenia nieformalny protest z 2018 roku, zwany "psią grypą", gdy w ramach oddolnych inicjatyw funkcjonariusze szli na lekarskie zwolnienia. W szczytowym momencie tej akcji na L-4 była ponad połowa wszystkich policjantów.

Takiego protestu obawia się kierownictwo policji, a także MSWiA, szczególnie przed świętem Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym, gdy potrzeba bardzo wielu funkcjonariuszy do służby na drogach i zabezpieczenia cmentarzy. Kolejna wielka realizacja policji, to Święto Niepodległości 11 listopada. Przed czterema laty rząd ugiął się pod presją policyjnego protestu, usiadł do rozmów i podpisał porozumienie korzystne dla mundurowych.