"Dlaczego tylko co trzeci z nas dostał podwyżkę?". Z tym pytaniem na dzisiejsze rozmowy z ministrem zdrowia o 10:00 pójdą przedstawiciele fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych. Ich protest trwa od ponad tygodnia. Fizjoterapeuci i diagności masowo chodzą na zwolnienia. Domagają się właśnie podwyżek.

W czasie dzisiejszych rozmów fizjoterapeuci pokażą swoje dane z ponad 350 szpitali. Pracownicy tylko 105 lecznic dostali podwyżki / Marcin Obara / PAP

Jak dowiedział się nasz reporter, w czasie dzisiejszych rozmów fizjoterapeuci pokażą swoje dane z ponad 350 szpitali. Pracownicy tylko 105 lecznic dostali podwyżki. Chodzi o podwyżki w wysokości co najmniej 300 złotych, przyznane w tym roku. Takie informacje uzyskaliśmy w ramach dostępu do informacji publicznej od samych dyrektorów placówek - podkreśla w rozmowie z RMF FM szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii Tomasz Dybek.

Dane resortu zdrowia są inne. Według nich większe pensje trafiły do ponad 70 procent załogi. Najnowsze wyliczenia będą zaprezentowane w czasie dzisiejszych rozmów w warszawskim Centrum Dialog.

Dzisiejsze spotkanie zapowiada się jako poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy dyrektorzy szpitali na pewno dostali pieniądze na podwyżki, a jeżeli tak, co stało się z tymi pieniędzmi? Jeśli porozumienia nie będzie, fizjoterapeuci rozważają nawet protest głodowy. Nasz protest ma pokazać problem całego systemu, całe niedofinansowanie ochrony zdrowia, my nie chcemy tu być długo, chcemy wracać do naszej pracy, którą kochamy - przekonują fizjoterapeuci i diagności w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Wnioski o kontrole w lecznicach

Związki zawodowe diagnostów i pracowników fizjoterapii zwróciły się też z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w kilku lecznicach, w których, mimo trwającego protestu i nieobecności wielu pracowników, świadczenia są wykonywane. Zastanawiamy się, czy robią to osoby, które mają do tego odpowiednie przygotowanie - podkreślają fizjoterapeuci. Chodzi między innymi o szpitale w Żywcu, Sosnowcu, Ustce i Słupsku.

W czasie dzisiejszych rozmów przed siedzibą Centrum Dialog odbędzie się manifestacja poparcia dla fizjoterapeutów. Może wziąć w niej udział - według organizatorów - ponad tysiąc osób.