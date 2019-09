"Pacjent, jakim jest służba zdrowia w Polsce, jest w stanie krytycznym i trzeba mu udzielić pomocy. Trzeba to zrobić wspólnie i dlatego mówimy: zróbmy to ponad podziałami" - stwierdził w rozmowie z Onetem lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. "Niezależnie od tego, czy po wyborach będziemy w opozycji, czy będziemy rządzić, będziemy realizować „Pakt dla Zdrowia”. Jeśli ktoś z rządzących chce się pod nim podpisać: zapraszamy. Jeśli ktoś z opozycji chce to zrobić: zapraszamy" - dodał.

